Tanskalaishyökkääjä Mads Borchers jatkaa Helsingin Jalkapalloklubissa vuoteen 2028 ulottuvalla sopimuksella.

Borchers, 24, saapui HJK:hon alkuvuodesta lainasopimuksella saksalaisesta Ingolstadtista. Lainasopimus oli voimassa heinäkuun loppuun, ja siihen sisältyi osto-optio. Nyt seura tiedottaa käyttäneensä tuon option ja solmineensa Borchersin kanssa kauden 2028 loppuun asti ulottuvan sopimuksen.

– Olen todella iloinen, että voin jatkaa täällä. HJK tuntuu jo nyt minulle kodilta, enkä malta odottaa, että pääsemme jatkamaan ja saavuttamaan hienoja asioita yhdessä. Nyt on aika tehdä entistä kovemmin töitä, ja olen valmis haasteeseen, Borchers kertoo seuran vekkosivuilla.

Borchers johtaa HJK:n maalipörssiä tehtyään Veikkausliigassa 15 ottelussa seitsemän maalia. Suomen cupissa Borchers on osunut maalipuiden väliin kahdesti.

Tanskalaishyökkääjä pelasi Veikkausliigassa ensimmäisen kerran vuonna 2024 tehtyään Vaasan Palloseurassa kymmenen maalia 16 ottelussa. Viime kauden alussa Borchers viimeisteli vaasalaisille viisi maalia kuudessa ottelussa, mikä herätti Ingolstadtin mielenkiinnon.

HJK on Veikkausliigassa kolmantena, kun runkosarjaa on pelaamatta viisi kierrosta. Ero sarjaa johtavaan Kuopion Palloseuraan on kahdeksan pistettä, ja FC Inter on toisena kolmen pisteen päässä.