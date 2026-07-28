Ebola levisi Ugandaan toukokuussa, mutta maa on nyt vapaa taudista.
Ugandan terveysministeri Chris Baryomunsi julisti maan tiistaina ebolavapaaksi.
Ebola levisi Ugandaan toukokuussa.
Kaiken kaikkiaan maassa todettiin 20 ebolatapausta, ja tauti vaati kahden hengen.
Epidemian aikana Ugandan terveysministeriö ylläpiti tehostettua seurantaa koko maassa, eikä uusia ebolatapauksia ole havaittu.
Viisitoista sairastuneista sai tartunnan naapurimaassa Kongon demokraattisessa tasavallassa, joka on epidemian keskus. Siellä vahvistettujen tapausten määrä on nyt yli 3 000.