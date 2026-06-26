Suomalaispotilaiden elossaoloennusteet ovat useassa syövässä Pohjoismaiden heikoimpia. Moni syöpä havaitaan Suomessa liian myöhään, sillä perusterveydenhuoltoon pääsyssä on haasteita.
Suomalaispotilaiden elossaoloennusteet ovat Pohjoismaiden heikoimmat noin parissakymmenessä miesten syövässä, selviää Pohjoismaiden syöpätilastoja keräävästä Nordcan-tietokannasta.
Myös naisten syövissä Suomi on viimeisenä useassa eri sairaudessa.
– Siellä Nordcan-vertailussa nousee esille oikeastaan kolme tautiryhmää: keuhkosyövät, non-hodgin-lymfoomat ja myeloomat, sanoo syöpätautien erikoislääkäri Hanne Kuitunen OYS Syöpäkeskuksesta.
Ennusteet kuvaavat sitä, kuinka suuri osa potilaista on elossa viiden vuoden päästä diagnoosinsa saamisesta.
Esimerkiksi keuhkosyövässä suomalaismiesten ennuste on Pohjoismaiden huonoin.
– Miesten hoitoon hakeutuminen on aina hitaampaa. Sitä lähdetään hoitoon vasta pää kainalossa. Miehet myös tupakoivat huomattavasti enemmän, heillä on pääsääntöisesti keuhkoahtaumatauti, liitännäissairauksia ja he ovat huonommassa kunnossa jo valmiiksi, sanoo ylilääkäri Heikki Ekroos HUSin Keuhkoklinikalta.
Juttu jatkuu kuvan jälkeen.