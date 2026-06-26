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Moni syöpä havaitaan liian myöhään: Suomalaispotilailla Pohjoismaiden heikoimmat elossaoloennusteet

1:54 Esimerkiksi keuhkosyövässä suomalaismiesten ennuste on Pohjoismaiden huonoin. Katso uutisjuttu aiheesta tästä.

Julkaistu 45 minuuttia sitten

Suomalaispotilaiden elossaoloennusteet ovat useassa syövässä Pohjoismaiden heikoimpia. Moni syöpä havaitaan Suomessa liian myöhään, sillä perusterveydenhuoltoon pääsyssä on haasteita. Suomalaispotilaiden elossaoloennusteet ovat Pohjoismaiden heikoimmat noin parissakymmenessä miesten syövässä, selviää Pohjoismaiden syöpätilastoja keräävästä Nordcan-tietokannasta. Myös naisten syövissä Suomi on viimeisenä useassa eri sairaudessa. – Siellä Nordcan-vertailussa nousee esille oikeastaan kolme tautiryhmää: keuhkosyövät, non-hodgin-lymfoomat ja myeloomat, sanoo syöpätautien erikoislääkäri Hanne Kuitunen OYS Syöpäkeskuksesta. Ennusteet kuvaavat sitä, kuinka suuri osa potilaista on elossa viiden vuoden päästä diagnoosinsa saamisesta. Esimerkiksi keuhkosyövässä suomalaismiesten ennuste on Pohjoismaiden huonoin. – Miesten hoitoon hakeutuminen on aina hitaampaa. Sitä lähdetään hoitoon vasta pää kainalossa. Miehet myös tupakoivat huomattavasti enemmän, heillä on pääsääntöisesti keuhkoahtaumatauti, liitännäissairauksia ja he ovat huonommassa kunnossa jo valmiiksi, sanoo ylilääkäri Heikki Ekroos HUSin Keuhkoklinikalta. Juttu jatkuu kuvan jälkeen.

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Taudit löydetään pidemmälle edenneenä

Syöpäjärjestöjen mukaan erityisesti haasteita on perusterveydenhuoltoon pääsyssä: moni syöpä havaitaan Suomessa liian myöhään.

– Taudit löydetään meillä pidemmälle edenneenä, ja joissain tilanteissa parantavan hoidon mahdollisuus on poissuljettu. Meillä on myös suomalainen väestö aika sairasta, meillä on paljon muuta perussairastavuutta, joka saattaa estää suunniteltujen syöpähoitojen toteuttamista, syöpätautien erikoislääkäri Hanne Kuitunen sanoo.

Hänen mukaansa tärkeää olisikin, että potilaat itse tunnistaisivat poikkeavat oireet ja osaisivat hakeutua niiden perusteella lääkäriin.

Alueellisesti diagnosointi- ja hoitokäytännöissä on kuitenkin eroa, mikä voi johtaa eriarvoisuuteen syövän havaitsemisessa ja hoidossa.

– Kyllä me tiedämme kansallisesti, että alueittain voidaan painottaa tietynlaisia hoitokäytänteitä. Tämän takia onkin kriittisen tärkeää, että me saamme isoihin tautiryhmiin yhtenäiset kansalliset hoitosuositukset, joiden mukaan toimitaan. Vain tällä me pystymme takaamaan jokaiselle potilaalle yhdenvertaisen, laadukkaan syövänhoidon Suomessa, Kuitunen sanoo.

Syöpästrategian tavoitteena nostaa hoitotuloksia

Viime vuoden marraskuussa Suomessa julkaistiin kansallinen syöpästrategia, jonka yhtenä tärkeänä tavoitteena on nostaa huonoennusteisten syöpien hoitotulokset Pohjoismaisten verrokkien tasolle.

Kuitunen nostaisi strategiasta erityisesti muutamia tärkeitä tavoitteita esille.

– Varhainen hoitoonpääsy, diagnostiikka syöpäepäilyissä, se, että meillä on käytössä kansalliset hoitosuositukset, joiden mukaan potilaita hoidetaan.

Hänen mukaansa kriittistä olisi myös se, että potilailla olisi pääsy uusiin hoitoihin ja kliinisiin lääketutkimuksiin.

– Mitä nopeammin me pääsemme näihin kiinni ja pääsemme vaikuttamaan syövänhoitoon, niin osa tuloksista alkaa näkymään meillä jo hyvinkin nopeasti. Kuukausista ei varmaankaan puhuta, mutta ihan lähivuosista. Uskon, että näin tulee tapahtumaan.

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Lisa Kärnä MTV Uutiset Lisa Kärnä työskentelee toimittajana Viiden jälkeen -ohjelmassa. Voit olla häneen yhteydessä esimerkiksi juttuvinkeistä alla olevaan osoitteeseen.

Moni syöpä havaitaan Suomessa liian myöhään | MTV Uutiset