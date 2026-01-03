Alppihiihtäjä Camille Rast ylitti maaliviivan, nosti molemmat kätensä ylös, kosketti mustaa surunauhaa vasemmassa kädessään ja teki käsillään sydänmerkin.

Voitto Kranjska Gorassa oli hänelle ensimmäinen suurpujottelun maailmancupissa, mutta tunteiden vyöryyn oli muutakin syytä.



– Tällä viikolla kotikaupungissani tapahtui traaginen onnettomuus. Ne perheet ovat ajatuksissani. Laskemme heille tänä viikonloppuna, Rast totesi ESPN:n mukaan ja omisti voittonsa Crans-Montanan hiihtokeskuksen uudenvuodenyön traagisen palon uhreille.



Baaripalossa kuoli tämänhetkisten tietojen mukaan noin 40 ihmistä ja loukkaantui yli sata.



Aiemmin urallaan kaksi pujotteluvoittoa maailmancupissa ottanut Rast on kotoisin Crans-Montanan lähistöllä sijaitsevasta Vetroz'sta.



– Tämä oli vaikea viikko. Yritin tehdä parhaani (kisassa) ja antaa joitain hyviä tuntemuksia noille ihmisille, hän sanoi.



Crans-Montanassa kilpaillaan maailmancupia tammi-helmikuun vaihteessa. Naiset laskevat syöksyn ja supersuurpujottelun 30.–31. tammikuuta ja miehet syöksyn 1. helmikuuta.