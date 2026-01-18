Suomen Suvi Minkkinen sijoittui yhdeksänneksi ampumahiihdon naisten maailmancupin 10 kilometrin takaa-ajossa Saksan Ruhpoldingissa.

Minkkinen lähti kisaan pikakilpailun jälkeen kuudennelta sijalta, mutta ensimmäisen ampumapaikan kaksi ohilaukausta pudottivat hänet kauas kärkikamppailusta. Loput kolme ammuntaa Minkkinen hoiti täydellisesti.



Ranskan Lou Jeanmonnot voitti kilpailun yhdellä sakkokierroksella. Minkkinen taipui ranskalaiselle maalissa 39,9 sekunnilla. Ruotsin Hanna Öberg oli toinen ja Ranskan Camille Bened kolmas.



Suomen Venla Lehtonen ampui kaksi ohi ja nousi lähtöpaikalta 52 sijalle 45.