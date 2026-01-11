Suvi Minkkinen ampumahiihti Oberhofin maailmancupissa jälleen toiselle sijalle, nyt takaa-ajokilpailussa. Venla Lehtonen nousi peräti 35 sijaa 18:nneksi.
Pikakilpailun voittanut Elvira Öberg ampumahiihti takaa-ajon kärjessä lähdöstä maaliin. Ruotsalainen voitti osakilpailun yhden sakkokierroksen kiertäneenä.
Suvi Minkkinen piti puolestaan pikakisan jälkeisen kakkostilansa. Hän suuntasi viimeiseen ammuntaan Julia Simonin kanssa tiukasti mitellen. Puhtaasti viimeisen ammunnan vetänyt suomalainen karkasi maisemaan ranskalaisen ammuttua päätöspaikalta kaksi ohi.
Minkkiselle kertyi kisasta vain yksi sakko, joka tuli toiselta makuupaikalta.
Ruotsin Hanna Öberg nousi kisassa kolmanneksi, Simon oli lopulta neljäs.
Pikakisan jälkeiseltä 53. tilalta takaa-ajoon lähtenyt Venla Lehtonen selvitti koko kisan puhtaasti ampuen. Hän poimi sijoja kuin liukuhihnalta ja nosti itsensä aina 18:nneksi.
Pikakisassa 16:nneksi yltänyt Inka Hämäläinen putosi takaa-ajossa 54:nneksi. Hämäläiselle napsahti neljä sakkoa.
Minkkinen jatkaa takaa-ajocupin ykkösenä. Maailmancupin kokonaistilanteessa hän nousi toiseksi, 50 pisteen päähän Ranskan Lou Jeanmonnot'sta.