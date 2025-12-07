Suvi Minkkinen sijoittui toiseksi ampumahiihdon 10 kilometrin takaa-ajokilpailussa sunnuntaina.

Pikakisan voittanut Minkkinen lähti ladulle 17 sekunnin etumatkalta. Minkkinen oli sunnuntaina ampumapaikalla täyttä rautaa aina viimeiseen laukaukseen asti. Se kuitenkin livahti ikävästi ohi.

Sakkokierroksen jälkeen Minkkisen yli 30 sekunnin etumatka kutistui 12,1 sekuntiin. Puhtaasti kisassa ampunut Lisa Theresa Hauser kuroi eron vielä kiinni ja hiihti voittoon 2,5 sekunnin erolla Minkkiseen.

Ruotsin Anna Magnusson oli kolmas (+2,5).

Inka Hämäläinen sijoittui kisassa 22:nneksi (+2.00,1). Hän ampui kolme ohilaukausta.

Kakkossijastaan huolimatta Minkkinen jatkaa maailmancupin kärkipaikalla.