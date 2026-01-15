Suosittuja Labubu-leluja valmistavan tehtaan työoloista löytyi runsaasti moitittavaa Kiinassa.

Kiinalaisen leluyhtiö Pop Martin valmistamat Labubu-lelut ovat olleet hurjan suosittu ilmiö, eikä suosion odoteta laantuvan.

Sosiologian professori ja kulutustutkija Terhi-Anna Wilska arveli aiemmin MTV Uutisille suosion salaisuuden piilevän fomo-ilmiössä,(fear of missing out, jäädä jostain paitsi). Kyseessä on ajatus siitä, että, jos ei itse omistaa yhtään Labubua, on jotenkin ulkopuolinen.

– He, jotka ovat onnistuneet Labubuja saamaan, ajattelevat erottuvansa kaikista tavallisista tallaajista, jotka eivät edes tiedä, mikä se on, Wilska kertoi MTV Uutisille kesällä 2025.

Suosikkileluilla on kuitenkin kääntöpuolensa. Yhden Labubuja valmistavan kiinalaistehtaan toiminnasta on nimittäin löytynyt puutteita, uutisoi The Guardian.

Lukuisia ongelmakohtia

China Labor Watch -kansalaisjärjestön (CLW) tutkimus havaitsi useita ongelmakohtia Kaakkois-Kiinan Jiangxin maakunnassa sijaitsevalla tehtaalla.

Ongelmakohtia olivat esimerkiksi työntekijöiden pakottaminen allekirjoittamaan tyhjiä työsopimuksia, 16- ja 17-vuotiaiden palkkaaminen ilman Kiinan lain edellyttämää nuorten työntekijöiden erityissuojelua, riittämätön työterveys- ja työturvallisuuskoulutus sekä muut työoikeusloukkaukset.

Tehtaalla havaittiin myös esimerkiksi sanallista seksuaalista ahdistelua.

Työsopimuksissa epäselvyyksiä

CLW lähetti viime vuonna tutkijoita kolmeksi kuukaudesi tehtaalle, jossa työskentelee 4 500 työntekijää. Tutkijat haastattelivat yhteensä 50 työntekijää.

Tutkijat havaitsivat, että tehtaalla työskenteli 16–18-vuotiaita työntekijöitä, mikä on kyllä laillista Kiinassa, mutta vain erityisin suojatoimin. 16–18-vuotiaat työntekijät oli määrätty työtehtäviin, joissa ei ollut eroa työmäärän tai tuotantotavoitteiden suhteen aikuisiin työntekijöihin verrattuna.

– Alaikäiset työntekijät eivät myöskään yleensä ymmärtäneet allekirjoittamiensa sopimusten luonnetta, eikä heillä ollut selkeää käsitystä oikeudellisesta asemastaan, kun heiltä kysyttiin, CLW:n raportissa todetaan.

Tutkimuksessa havaittiin lisäksi, että työntekijät allekirjoittivat rutiininomaisesti tyhjiä työsopimuksia. CLW:n mukaan työntekijöitä kehotettiin täyttämään henkilötietonsa työsopimuksiin, mutta työehtoja koskevat tiedot, kuten sopimuksen kesto, työtehtävien sisältö, palkka ja sosiaaliturvatiedot, jätettiin "tyhjiksi ja selittämättömiksi".

Raportin mukaan työntekijöille annettiin enintään viisi minuuttia aikaa työsopimuksen täyttämiseen, ja heitä käskettiin nimenomaisesti olemaan lukematta tai täyttämättä muita osioita.

Lelujen ilmiömäisen kysynnän vuoksi työntekijät kertoivat myös saaneensa epärealistisia tuotantotavoitteita. 25–30 työntekijän tiimiä vaadittiin kokoamaan vähintään 4 000 lelua päivässä. Kiinan työlainsäädäntö rajoittaa kuukauden ylityöt 36 tuntiin, mutta CLW:n raportissa kerrotaan tehtaan työntekijöiden tehneen usein yli sata ylityötuntia kuukaudessa, The Guardian kertoo.

CLW on kehottanut Pop Martia korjaamaan tilanteen pikaisesti.

Labubujen suosio on kirvoittanut myös toisen ilmiön: Lafufut eli feikit Labubut. Myös Lafufu-ilmiössä on havaittu ongelmakohtia, sillä väärennettyjen hittilelujen turvallisuudesta on löytynyt puutteita.

Katso myös: Miten erottaa aidon ja väärennetyn Labubun?

8:01 Viiden jälkeen -ohjelmassa selvitettiin, mikä on Labubun ja Lafufun ero.

Lähteet: The Guardian, China Labor Watch