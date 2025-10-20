Tekoäly on luonut "köyhyyspornon": "Niitä kuvia ei olisi pitänyt ikinä julkaista"
Kuvankaappaus You Tubesta Hollannin Plan internationalin lapsiavioliittoja vastustavasta kampanjasta vuodelta 2023. Järjestön mukaan AI-kuvilla suojellaan oikeita lapsia.Kuvankaappaus
Julkaistu 14 minuuttia sitten
Tommi Forsman
tommi.forsman@mtv.fi
Tekoälyn kehittyminen on luonut uudenlaisia houkutuksia ja vaaroja hyväntekeväisyysjärjestöille, uutisoi brittilehti The Guardian. Lehti varoittaa ”köyhyyspornon” lisääntymisestä.
The Guardianin mukaan kansainväliset tunnetut kehitysapu- ja hyväntekeväisyysjärjestöt ovat alkaneet käyttää kampanjoissaan yhä enemmän tekoälyllä luotuja kuvia kurjuudesta, aitojen kuvien sijaan.
Ilmiötä on alettu kutsua "poverty porn" -termillä, mikä tarkoittaa suomeksi köyhyyspornoa.
The Guardianin mukaan äärimmäistä köyhyyttä, lapsia ja seksuaalisen väkivallan uhreja esittäviä tekoälykuvia tulvii erilaisiin kuvapankkeihin, joista materiaalia käyttöönsä hankkivat myös monet kolmannen sektorin toimijat.
Stereotypiat voimissaan
Hollannin Antwerpenissä toimivan Trooppisen lääketieteen instituutin tutkija Arseni Alenitsev kertoo, että tekoälykuvissa toistuvat köyhyyden stereotypiat.
Alenitsev on koonnut yli sadan esimerkkikuvan kokoelman, minkä antia hän on näyttänyt The Guardianille.
Lehden mukaan tekoälykuvia on käytetty muun muassa somekampanjoissa, joilla hankitaan apua nälkää näkevien sekä seksuaalista väkivaltaa kokevien auttamiseksi.
Kuviin on luotu muun muassa nälkää näkeviä lapsia tyhjine lautasineen, likaisessa vedessä vieri vieressä lilluvia lapsia, kyynelehtivä afrikkalainen tyttö hääpuvussa sekä kuivuudesta halkeileva maa.
Kaikissa kuvissa toistuvat äärimmäiseen köyhyyteen mielikuvissa helposti liittyvät asiat.
Lehti kertoo myös YK:n käyttäneen viime vuonna tekoälymateriaalia, jolla kuvattiin seksuaalista väkivaltaa kriisitilanteessa.
Videon luomiseen oli käytetty Itä-Afrikassa sijaitsevasta Burundista vuonna 1993 saatua lausuntoa naiselta, joka oli joutunut sisällissodassa kolmen miehen raiskaamaksi.
Video poistettiin sen jälkeen, kun The Guardian oli pyytänyt videosta kommenttia YK:lta.
– Kyseinen video tehtiin yli vuosi sitten tekoälytyökalulla, joka kehittyi vauhdilla. Se on poistettu, sillä uskomme, että videolla tekoälyä käytettiin epäsopivalla tavalla, YK:n edustaja kommentoi.
YK:n antaman vastauksen mukaan videolla oli käytetty sekä oikeaa että tekoälymateriaalia, jolloin todellinen materiaali ja AI-generoitu sisältö sekoittuivat toisiinsa.
– YK seisoo edelleen konfliktialueilla seksuaalista väkivaltaa kokeneiden tukena, ja työ sisältää innovatiivisia ja luovia keinoja, järjestö vakuuttaa.
Kuvapankki Freepikin toimitusjohtaja Joaquín Abela puolestaan toteaa The Guardianille, että viimesijainen vastuu äärimmäisyyksiin menevien AI-kuvien käytöstä on kuvia käyttävillä tahoilla, ei niinkään kuvia välittävillä alustoilla.
Kuvia tuottaa valtava kansainvälinen yhteisö.
Freepik on yrittänyt laajentaa kyseisen kuvien kirjoa, mutta tehtävä on osoittautunut erittäin vaikeaksi.
– Se on kuin yrittäisi kuivattaa valtamerta. Yritämme, mutta eri puolilla maailmaa olevat asiakkaat haluavat kuvien olevan tietynlaisia ja tälle ei kukaan mahda mitään, Joaquín Abela sanoo.
