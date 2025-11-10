Juuri nyt Avaa

Nyt myös Ruotsin kemikaaliviraston tekemä tutkimus on antanut huolestuttavia tuloksia koskien suosittuja nukkeja, kertoo Ruotsin yleisradioyhtiö SVT .

Analysoiduista nukeista monet sisälsivät vaarallisia ja kiellettyjä orgaanisia tinayhdisteitä, jotka voivat aiheuttaa riskin terveydelle.

