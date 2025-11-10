Suosikkilelujen kopioista on löytynyt terveydelle haitallisia aineita, kertoo SVT.
Kerroimme lokakuussa Norjan ympäristöviranomaisen varoituksesta koskien feikki-Labubuja eli niin kutsuttuja Lafufuja.
Analysoiduista nukeista monet sisälsivät vaarallisia ja kiellettyjä orgaanisia tinayhdisteitä, jotka voivat aiheuttaa riskin terveydelle.
Nyt myös Ruotsin kemikaaliviraston tekemä tutkimus on antanut huolestuttavia tuloksia koskien suosittuja nukkeja, kertoo Ruotsin yleisradioyhtiö SVT.
Virasto tutki seitsemän piraattikopionukkea. Niistä viidestä löytyi korkeita pitoisuuksia ftalaatteja, jotka ovat olleet kiellettyjä leluissa EU:ssa yli 20 vuoden ajan.