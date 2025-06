Tällainen on maailmalla leviävä Labubu-villitys – Niko Saarinen maksoi trendileluistaan yli 140 euroa

Labubu-villitys on levinnyt sosiaalisen median välityksellä.

Monet julkkikset ja somevaikuttajat ovat esiintyneet julkisesti Labubu-nukkejensa kanssa, mikä on osaltaan lisännyt otusten suosiota. Muun muassa Rihanna, Cher ja David Beckham ovat näyttäytyneet Labubujen kanssa.

Labubu on kiinalaisyhtiön myymä nukke, jonka on luonut hongkongilaisen taiteilija Kasing Lung.

Hahmo on pehmolelumainen nukke, jolla on terävät korvat ja terävät hampaat. Se on osa Kasing Lungin The Monsters -sarjaa. Muita Kasing Lungin luoman The Monsters -sarjan hahmoja ovat Zimomo, Tycoco ja Mokoko.

Labubuja käytetään muun muassa laukkujen koristeina.

Niko Saarinen otti Labubut omakseen

Juontaja Niko Saarinen on kertonut Labubuista muun muassa TikTok-kanavallaan.Tomi Natri /All Over Press

Labubut myydään ”sokkona” eli ostajalle paljastuu vasta laatikkoa avatessa, minkä värinen nukke siellä on.

Juontaja Niko Saarinen on kertonut sosiaalisessa mediassa ihastuksestaan Labubuihin. Hän kertoo tilanneensa kolme Labubua netistä ja maksaneensa niistä yhteensä 144 euroa.

Saarinen avasi ensimmäisen Labubu-pakettinsa TikTokissa.

– Mä en edes tykkää näistä. Olen hurahtanut näihin TikTokin kautta, Saarinen toteaa.

Saatuaan Labubun paketista ulos, hän muuttaa mieltään.

– Tää on maailman härskimmän näköinen, mutta tää on maailman söpöin.

Verkkokauppojen lisäksi Labubuja myydään Suomessa myös kivijalkaliikkeissä.