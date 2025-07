Himoittu Labubu tuli myyntiin Helsingissä – "Järjetön meininki"

Helsingin Stockmannille odotetaan yleisöryntäystä, kun tavaratalossa sijaitsevassa lelukaupassa aletaan myydä haluttua Labubu-hahmoa. MTV Uutiset oli paikalla seuraamassa, millaisen ostoryntäyksen trendilelu aiheutti.

Jonotilanne kello 11.30, puoli tuntia ennen Labubu-myynnin alkamista.

– Täällä on aivan järjetön meininki, kommentoi MTV Uutisten toimittaja Nelli Hyttinen kello 11.45.

– Jonot ulottuvat hisseille saakka, Hyttinen jatkaa.

Labubu-leluista on tullut valtava maailmanalaajuinen ilmiö, jonka ympärillä pyörii isot summat rahaa. Labubu on kiinalaisyhtiö Pop Martin myymä pehmolelumainen nukke, jonka on luonut hongkongilainen taiteilija Kasing Lung.

Labubut myydään "sokkona" eli vasta laatikkoa avatessa paljastuu, millainen nukke on sisällä.

Tältä näyttävät Labubu-laatikot.

Labubuja on myyty Suomessa lähinnä verkkokaupoissa. Tänään hahmoja alettiin myydä XS Lelut -lelukaupassa Helsingin Stockmannilla kello 12.

Hilma jonotti kaksi tuntia

XS Leluista kerrottiin jo ennakkoon MTV Uutisille, että Labubuista oli tullut paljon kyselyjä. Tänäåän ensimmäinen Labubu-ostaja oli paikalla jonottamassa heti lelukaupan auetessa kello 12.

Toisena liikkeeseen saapunut jonottaja on Hilma, joka saapui paikalle heti, kun lelukauppa aukesi. Hilma kertoo tutustuneensa hahmoihin somessa. Nyt hän on saamassa ensimmäisen oman lelunsa.

– Tykkään kaikista hahmoista, Hilma sanoo.

Hilma kertoo, että suunnittelee avaavansa Labubunsa vasta kotona.

Halpa Labubu ei ole, sillä yksi maksaa 60 euroa. Hilma sanoo, että rahat hahmoon tulivat vanhemmilta.

Alva, Varpu ja Vilja saapuivat niinikään Labubu-jonoon heti kymmenen jälkeen.

– Ollaan istuttu, katsottu puhelinta ja syöty karkkia, tytöt kertovat jonotusaktiviteeteistaan.

Myös tämä kolmikko on tutustunut Labubuihin netissä ja erityisen trendikkääksi se on tullut tänä kesänä.

Onko Labubuja tarpeeksi?

Muutama minuutti ennen myynnin aloittamista jonossa oli arviolta 50-70 ihmistä. Riittääkö kaikille himoittu lelu?

– Tälle porukalle riittää oma Labubu, sanoo lelukauppaa edustava Triin Sõber.

MTV Uutiset näyttää suorana lähetyksenä kello 11.30 alkaen, millainen tapahtuma tällä kertaa on kyseessä.

Juttu päivittyy