Labubu-kopioiden ostamiseen liittyy riski, varoittaa Norjan ympäristövirasto.

Labubu-nukeista on tullut järjetön trendi ympäri maailmaa, erityisesti nuorten keskuudessa.

Lisääntyneen kysynnän vuoksi myös väärennettyjen Labubujen eli Lafufujen määrä on lisääntynyt markkinoilla.

Ruotsalainen Expressen kertoo, että Norjan ympäristöviranomainen on nyt testannut suosikkilelujen piraattikiopioita Norjan tullin ilmoitettua, että Norjaan oli yritetty tuoda suurta erää niin aitoja kuin väärennettyjäkin Labubuja. Maahantuojat eivät kyenneet toimittamaan niistä tarvittavia asiakirjoja.

Ympäristöviraston tiedotteen mukaan analysoiduista 510 nukesta monet sisälsivät vaarallisia ja kiellettyjä aineita, jotka voivat aiheuttaa riskin terveydelle.

– Tulokset osoittavat, että piraattinallet sisältävät orgaanisia tinayhdisteitä yli raja-arvon. Tämä on vakava löytö, sanoo ympäristöviraston osastonjohtaja Pål Nesteby tiedotteessa.

Orgaaniset tinayhdisteet ovat ryhmä kemikaaleja, jotka ovat myrkyllisiä ja voivat vahingoittaa elimiä pitkäaikaisen altistumisen seurauksena. Ne voivat myös vaikuttaa negatiivisesti hedelmällisyyteen ja vahingoittaa sikiötä.

– Pahimmassa tapauksessa nämä aineet voivat olla vaarallisia sinulle ja lapsillesi. Siksi kehotan kaikkia pidättäytymään piraattikopioista, sanoo Norjan ilmasto- ja ympäristöministeri Andreas Bjelland Eriksen lausunnossa.

Nesteby huomauttaa, että koska varmuutta siitä, että piraattikopion valmistaja on noudattanut lelumääräysten vaatimuksia, ei ole, piraattikopioiden ostamiseen liittyy suurempi riski.

Ympäristövirasto testasi myös kiinalaisen Popmartin alkuperäisiä Labubu-nukkeja. Niistä ei löytynyt kiellettyjä aineita.

Lähteet: Expressen, Miljodirektoratet