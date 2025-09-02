Miten erottaa aidon Labubun ja feikin Lafufun?

Miten aidon Labubun erottaa Lafufusta?
"Rumat ja virnistävät" Labubu-lelut ovat villinneet kansan. Kymmeniä ihmisiä kerääntyi kesällä 2025 jonottamaan Helsingin Stockmannille, kun tavaratalossa sijaitsevassa lelukaupassa tuli myyntiin haluttuja Labubu-hahmoja.
Lue myös Miksi Labubu-trendilelut villitsevät lapsista aikuisiin? "Massiivinen FOMO-ilmiö"
Näin Lafufu eroaa Labubusta
Aidosta Labubusta saa pulittaa yli sata euroa. Ilmiön rinnalle on kuitenkin syntynyt myös feikkilelu, joka kantaa nimeä Lafufu.
MTV Uutisten toimittaja vei yhden leluhirviön asiantuntijan syyniin. Miten feikkilelun erottaa aidosta?
– Printin [kasvojen maalausten] pitäisi olla paikoillaan. Naaman pitäisi olla aika kova, eli ei pitäisi olla pehmeää kumia, MikuMiku-liikkeen apulaismyymäläpäällikkö Nida Shala arvioi toimittajan näytille tuomaa lelua.
– Korvien pitäisi olla lähempänä toisiaan.
Miksi "ruma ja virnistävä otus" nousi ilmiöksi? Miten erottaa aidon Labubun? Katso arvio ja haastattelut yllä olevalta videolta!
Lue myös: Onko sinunkin jalassasi tutut talvikengät? Uggisi eivät suurella todennäköisyydellä olekaan aidot ja alkuperäiset
Tästä tunnistaa aidon Labubun
Labubun valmistaja Pop Mart kertoi aiemmin Good Morning Americalle, että aidon lelun saa käsiinsä varmasti ostamalla sen virallisilta jälleenmyyjiltä.
Lelu toimitetaan virallisessa pakkauksessa, jossa on viralliset merkinnät. Labubun lapussa on QR-koodi, joka vie Pop Martin sivuille.
– Lelumme tunnetaan puhtaista linjoista ja tarkasta maalaustuloksesta, edustaja kuvasi.
Lue myös: Somessa lapset tottuvat siihen, että kaikki on kaupallista: "Tämä tuottaa monille perheille ongelmia"
Harhaileva maalausjälki tai huonolaatuinen maali siis voisivat paljastaa feikin. Aidolla Labubulla on ABC Newsin mukaan tasan yhdeksän hammasta. Iho on vaaleanpunertava ja persikkaan taittava, ja posket ovat hennosti punatut.
Epätasainen ompelujälki, lelun outo muoto tai kirjoitusvirheet esimerkiksi tuotteen lapuissa ovat myös merkki kopiosta.
Aidon lelun jalkapohjassa on Pop Martin logo sekä lelun tuottaneen taiteilijan nimi. Uusimmissa malleissa on jalkapohjassa sinetti, joka näkyy vain uv-valossa.
Lue myös: Suomalaislapset kertovat, mitä koulussa on nyt "pakko olla"
Katso myös: Labubu-hahmoja jonotettiin helsinkiläisessä lelukaupassa – MTV Uutiset seurasi ostoryntäystä
22:05MTV Uutiset oli paikalla seuraamassa, millaisen ostoryntäyksen trendilelu aiheutti.