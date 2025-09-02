Miten erottaa aidon Labubun ja feikin Lafufun?

Miten aidon Labubun erottaa Lafufusta?

"Rumat ja virnistävät" Labubu-lelut ovat villinneet kansan. Kymmeniä ihmisiä kerääntyi kesällä 2025 jonottamaan Helsingin Stockmannille, kun tavaratalossa sijaitsevassa lelukaupassa tuli myyntiin haluttuja Labubu-hahmoja.

Näin Lafufu eroaa Labubusta

Aidosta Labubusta saa pulittaa yli sata euroa. Ilmiön rinnalle on kuitenkin syntynyt myös feikkilelu, joka kantaa nimeä Lafufu.

MTV Uutisten toimittaja vei yhden leluhirviön asiantuntijan syyniin. Miten feikkilelun erottaa aidosta?

– Printin [kasvojen maalausten] pitäisi olla paikoillaan. Naaman pitäisi olla aika kova, eli ei pitäisi olla pehmeää kumia, MikuMiku-liikkeen apulaismyymäläpäällikkö Nida Shala arvioi toimittajan näytille tuomaa lelua.

– Korvien pitäisi olla lähempänä toisiaan.

Miksi "ruma ja virnistävä otus" nousi ilmiöksi? Miten erottaa aidon Labubun? Katso arvio ja haastattelut yllä olevalta videolta!

Tästä tunnistaa aidon Labubun

Labubun valmistaja Pop Mart kertoi aiemmin Good Morning Americalle, että aidon lelun saa käsiinsä varmasti ostamalla sen virallisilta jälleenmyyjiltä.

Lelu toimitetaan virallisessa pakkauksessa, jossa on viralliset merkinnät. Labubun lapussa on QR-koodi, joka vie Pop Martin sivuille.

– Lelumme tunnetaan puhtaista linjoista ja tarkasta maalaustuloksesta, edustaja kuvasi.

Harhaileva maalausjälki tai huonolaatuinen maali siis voisivat paljastaa feikin. Aidolla Labubulla on ABC Newsin mukaan tasan yhdeksän hammasta. Iho on vaaleanpunertava ja persikkaan taittava, ja posket ovat hennosti punatut.

Epätasainen ompelujälki, lelun outo muoto tai kirjoitusvirheet esimerkiksi tuotteen lapuissa ovat myös merkki kopiosta.

Aidon lelun jalkapohjassa on Pop Martin logo sekä lelun tuottaneen taiteilijan nimi. Uusimmissa malleissa on jalkapohjassa sinetti, joka näkyy vain uv-valossa.

