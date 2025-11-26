EU-komissio vaatii kiinalaiselta verkkokaupalta Sheiniltä lisätietoja lapsia muistuttavien seksinukkejen myymisestä alustallaan.
Komissio epäilee, että Shein voi aiheuttaa riskejä kuluttajille koko unionin alueella. Seksinukkejen verkkomyynnistä syntyi aiemmin tässä kuussa kohu Ranskassa.
Komissio lähetti verkkokauppajätille keskiviikkona pyynnön saada asiasta lisää tietoja sen jälkeen, kun alustavassa selvityksessä tuli ilmi viitteitä, että kauppapaikalla myydään laittomia tuotteita, kuten lapsen näköisiä seksinukkeja ja aseita.
Käytännössä komissio haluaa tietää, miten Shein aikoo estää laittomien tuotteiden myynnin alustallaan ja kuinka tehokkaita nämä toimet ovat.
Lisäksi komissio pyytää Sheiniltä yksityiskohtaisia tietoja ja sisäisiä asiakirjoja siitä, miten yhtiö varmistaa, etteivät alaikäiset näe alustalla heille sopimatonta sisältöä.
Komission vaatimukset perustuvat EU:n DSA-digipalveluasetukseen. Viimeisenä keinona EU voi asetuksen nojalla keskeyttää alustan toiminnan väliaikaisesti.
Komission tietopyyntö Sheinille voi johtaa tutkintaan ja jopa sakkoihin, mutta se ei sinänsä tarkoita, että mitään lakeja olisi rikottu.