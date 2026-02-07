Liiketoiminta ja kehitys

Oikaisu ei riitä Tytti Tuppuraiselle – hyökkää rajusti STT:tä vastaan: "Täysin perättömiä tietoja"

Oikaisu koski haastateltavan kertomaa, jonka mukaan Tuppuraisen käytös olisi vaikuttanut siihen, että avustajat olisivat vaihtuneet ja olleet sairauslomalla jatkuvasti. STT:n myöhemmän selvityksen perusteella tieto ei pidä paikkaansa.

STT oikaisi Tytti Tuppuraista koskevaa uutista – väite avustajavaihdoksista ei pitänyt paikkaansa

Pidän valitettavana, että aiemmin tosiasioiden tarkkuudesta tunnettu STT julkaisi täysin perättömiä tietoja nimettömien lähteiden perusteella ja kieltäytyy ilmiselvien virheiden korjaamisesta, Tuppurainen kritisoi.

Tuppuraisen mukaan ”rajuimmat väitteet ovat STT:n lähteiden sijaan peräisin yksittäisestä nimettömästä vastauksesta kyselyyn, joka on lähetetty kaikkien eduskuntaryhmien avustajille ja muille eduskunnan työntekijöille samalla vastauslinkillä.”

Tuppurainen pitää hyvän journalistisen tavan vastaisena tällaisen vastauksen käyttämistä uutisessa siteerattavana lähteenä. Tuppuraisen mukaan vastauksien ei voi varmistaa tulleen keneltäkään SDP:n eduskuntaryhmän henkilöstöön kuuluvalta.

Tuppurainen syyttää STT:tä myös siitä, että jutussa ei ole huomioitu hänen avustajiensa lausuntoja, joissa he kiistävät uutisessa esitetyt väitteet.

– STT ei myöskään ole alkuperäisen uutisen julkaisun jälkeen halunnut haastatella avustajiani toisin kuin muut mediat.



Tuppurainen sanoo aikovansa tarkastella oikeusoppineiden kanssa eri vaihtoehtoja jatkotoimenpiteiden osalta.





