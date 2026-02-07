SDP:n eduskuntaryhmän puheenjohtaja Tytti Tuppurainen kritisoi rajusti STT:n toimintaa hänen johtamistapaansa käsittelevän jutun tiimoilta.
SDP:n eduskuntaryhmän puheenjohtaja, kansanedustaja Tytti Tuppurainen on tyytymätön oikaisuun, jonka STT teki liittyen häntä käsittelevään juttuunsa.
STT oikaisi eilen Tuppuraista koskevaa uutistaan. STT on oikaissut yhden kohdan viimeviikkoisesta jutustaan, joka käsitteli Tuppuraisen johtamistapaa.
Oikaisu koski haastateltavan kertomaa, jonka mukaan Tuppuraisen käytös olisi vaikuttanut siihen, että avustajat olisivat vaihtuneet ja olleet sairauslomalla jatkuvasti. STT:n myöhemmän selvityksen perusteella tieto ei pidä paikkaansa.
Tuppuraisen mukaan oikaisun ulkopuolelle jäi kuitenkin yhä useita virheellisiä väitteitä. Tuppuraisen mukaan kyseiset virheelliset väitteet on kumottu useiden ihmisten toimesta.–