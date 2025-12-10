Tänä vuonna eniten Emma-ehdokkuuksia keräsi Ares.
Vuoden 2025 Emma-palkintoehdokkaat on julkistettu. Emma-pystit jaetaan gaalassa, joka järjestetään Espoo Metro Areenalla lauantaina 7. maaliskuuta 2026.
Eniten ehdokkuuksia keräsi Ares, joka on ehdolla kuudessa kategoriassa: Vuoden Artisti, Vuoden Albumi, Vuoden Tulokas, Vuoden Biisi, Vuoden Rap ja Vuoden Kotimainen Artisti/Yhtye (yleisöäänestys).
Viisi ehdokkuutta nappasi Myös Emma & Matilda -duo. Neljässä eri sarjassa ehdolla ovat puolestaan Averagekidluke, Bizi, Isac Elliot, Komiat ja OLGA. Kaikki ehdokkaat löydät täältä.
Palkintoja jaetaan yli kahdessakymmenessä ehdokassarjassa. Vuoden Kotimainen Artisti/Yhtye -sarjassa yleisö pääsee valitsemaan voittajan. Lisäksi Musiikkituottajien hallitus päättää vuosittain Erikois- ja Kultainen-Emma palkintojen jakamisesta ja niiden saajista.