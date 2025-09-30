Ylen Uuden Musiikin Kilpailu järjestetään tänäkin vuonna Tampereen Nokia Arenalla.
UMK järjestetään tänäkin vuonna Tampereen Nokia Arenalla, helmikuun 28. päivänä.
Tänä vuonna UMK:ssa nähdään edellisvuosien tapaan seitsemän UMK-kilpailunumeroa sekä avaus- ja väliaikanumerot Suomen huippuartisteilta.
– Nyt jo kolmatta kertaa areenakoon tapahtumana järjestettävä UMK on yksi euroviisumaailman arvostetuimmista paikallisista kilpailuista, jonka visuaalisuutta, näyttävyyttä ja yhteisöllistä tunnelmaa saavutaan ihastelemaan kaukaakin maailmalta, kommentoi UMK:n päätuottaja Anssi Autio.
– Edelliskauden Nokia Arenan tapahtumaan saapui vieraita 20:stä eri maasta, pisimmät matkaajat tulivat Amerikasta ja Aasiasta asti. UMK-tapahtuma on uniikki kokemus, joka kannattaa ehdottomasti kokea myös livenä.
Lue lisää: Yle päättää kantansa Israelin viisuosallistumiseen ennen marraskuun EBU-kokousta
UMK:n biisi- ja artistivalinnoista vastasi tänäkin vuonna useampi raati. Suurin vaikutusvalta oli musiikin ammattilaisista koostuvalla raadilla, jonka puheenjohtajana toimi Yle Musiikin toimituspäällikkö Tapio Hakanen.
Ammattilaisraadin lisäksi valintoihin vaikutti viisi yleisöraatia, joihin kutsuttiin monipuolinen joukko eri alojen edustajia. Viime vuonna lanseerattu raatiuudistus oli onnistunut ja sitä jatkettiin myös tänä vuonna.
Lue lisää: UMK hakee jälleen euroviisuedustajaa Suomelle – haku aukeaa elokuussa
Suuresta joukosta on nyt valittu seitsemän UMK-kilpailijaa ja -biisiä.
– Tämän kauden artisti- ja biisikattauksessa nähdään yksi ensijulkaisunsa UMK:ssa tekevä karismaattinen esiintyjä, artisti joka edustaa juuri nyt ajankohtaista soundia, kansainvälisesti kysytty yleisönvillitsijä, oman genrensä edelläkävijä, kahden omaäänisen esiintyjän vetovoimainen duo, dramaattinen pop-teos upeaääniseltä laulajalta sekä pysäyttävä balladi kansainvälisyyttä tihkuvalta artistilta, ammattilaisraadin puheenjohtaja Tapio Hakanen vihjaa.