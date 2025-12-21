Muutama kesäkeikka sementoitui voimakkaasti artisti Olgan mieleen.

Artisti Olgan ura keikkalavoilla sai kuluvan vuoden aikana uusia kierroksia. Olga julkaisi esikoisalbuminsa toukokuussa ja lähti kiertämään Suomea sen tiimoilta.

Emma-gaalan pressitilaisuudessa laulaja kertoi erityisesti yhden keikan jääneen hyvin mieleen.

– Olin Karjalan prikaatissa esiintymässä, se oli kaikista läpin muisto ja sellaisen, jonka muistaa varmaan ikuisesti. Crowdsurfasin siellä ja se oli aivan mieletöntä, kunnon sellainen euforinen tunnelma, Olga muisteli.

Myös kommelluksia sattui. Yksi mieleenpainuvimmista tapahtui, kun Olga oli esiintymässä Virossa.

Hänen esitykseensä kuuluu pitkä intro, jossa ensimmäisten parin minuutin aikana Olga ei ole vielä lavalla. Olga lipui lavalle siinä kohtaa kuin pitikin, mutta jostain syystä intronauha alkoikin alusta.

– Olen siellä ja mietin, että "oh my god, mun ei pitäisi olla tässä kohtaa lavalla, miksi tämä lähti uudelleen". Sitten improvisoin siinä jotain tanssia. Eka ajatukseni oli, että kuolen paniikkiin, juoksen itkien täältä pois, Olga kertasi.

Nauha lähti jostain syystä pyörimään vielä kerran uudelleen. Hämmennyksestä huolimatta Olga käänsi tilanteen voitokseen.