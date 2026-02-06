Erikois-Emman saa tänä vuonna kolme musiikkialan ammattilaista, ja Kultaisella Emmalla palkitaan puolestaan kaksi.

Emma-gaala on julkistanut vuoden 2026 Erikois-Emma- ja Kultainen Emma -palkitut.

Tänä vuonna Erikois-Emman saavat Risto Hemmi, Kaija Koo ja Juhani Merimaa. Kultaisella Emmalla palkitaan puolestaan Asko Kallonen ja Kari Närvä.

– Tämä on ollut uskomaton ja tuulinen matka. Tulla kuulluksi, nähdyksi ja hyväksytyksi. Saada vahva yhteys suomalaisiin. Saada rakentaa suomalaista kulttuuria. Olla mukana elämän tärkeimmissä hetkissä. Sain enemmän kuin koskaan olisin kuvitellut. Kiitän upeita ihmisiä, jotka kannustivat ja uskoivat minuun matkalla tähtiin. Matka jatkuu, ja tämä kunnianosoitus avaa latua uusiin seikkailuihin, Kaija Koo kommentoi Emma-gaalan tiedotteessa.