Naton Euroopan-joukkojen komentaja, kenraali Alexus G. Grynkewich vieraili Suomessa.
Vierailun aikana Grynkewich sekä Puolustusvoimain komentaja Janne Jaakkola ja puolustusministeri Antti Häkkäsen (kok.) vierailivat muun muassa itärajalla Vaalimaan rajanylityspaikalla.
Grynkewich kiitteli mediatilaisuudessa Suomen rajavartiolaitoksen ja Puolustusvoimien toimintaa. Grynkewichin mukaan Suomi on “malliliittolainen" sitoutuessaan kasvattamaan puolustusmenojaan, vahvistamaan kyvykkyyksiään, ja saavuttamaan Naton suorituskykytavoitteet.
Mediatilaisuudessa Grynkewich varoi ottamasta kantaa Yhdysvaltain presidentin Donald Trumpin Grönlanti-puheisiin. Grynkewichiltä kysyttiin muun muassa, miten Nato toimisi, jos Yhdysvallat pyrkisi ottamaan Grönlannin haltuunsa sotilaallista voimaa käyttäen.
– Olen pahoillani, en lähde mukaan hypoteettiseen keskusteluun. Mielestäni olemme kaukana siitä, että tällaista tapahtuisi.
– Koko tämä keskustelu korostaa arktisen alueen turvallisuuden merkitystä, Grynkewich totesi.
Myös Häkkänen kieltäytyi spekuloimasta sitä, miten Nato toimisi, jos Yhdysvallat pyrkisi ottamaan Grönlannin haltuunsa.
– Nämä ovat kovia puheita. Suomi tukee Tanskaa ja Tanskan suvereniteettia sataprosenttisesti.
Kysyttäessä Yhdysvaltojen sitoutumisesta Natoon, Grynkewich viittaa Trumpin sosiaalisen median julkaisuun, jossa tämä korostaa Yhdysvaltojen olevan sitoutunut Natoon.