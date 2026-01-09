Suomi antaa täyden tukensa Tanskalle, sanoo puolustusministeri Antti Häkkänen.

Yhdysvaltain presidentin Donald Trumpin puheet muun muassa Grönlannin haltuunotosta ovat kovia ja häiritseviä, sanoo puolustusministeri Antti Häkkänen (kok.)

Tuoreessa New York Timesin haastattelussa Trumpilta kysyttiin, kumpi on hänelle suurempi prioriteetti: Grönlannin saaminen haltuun, vai sotilasliitto Naton säilyttäminen.

Trump ei vastannut suoraan, mutta antoi ymmärtää, että hänen on mahdollisesti tehtävä valinta näiden kahden välillä.

– Yleisesti nämä ovat kovia ja häiritseviä puheita. Se on ihan selvä juttu, ei siitä pääse mihinkään, Häkkänen sanoo MTV Uutisille.

Häkkänen kommentoi asiaa MTV Uutisille tiedotustilaisuudessa, joka pidettiin Naton Euroopan-joukkojen komentajan, kenraali Alexus G. Grynkewichin Suomen-vierailun yhteydessä.

Häkkäsen mukaan Tanska päättää itsenäisesti omasta alueestaan yhdessä grönlantilaisten kanssa.

– He (Tanska) ovat Naton jäsen, eikä heillä pitäisi olla tällaisia kovia puheita. Suomi tukee Tanskaa tässä asiassa.

Mitä tuki käytännössä tarkoittaa?

– Annamme täyden tuen siinä, että Tanska itse päättää omista alueistaan, ja myös Grönlantiin liittyvistä asioista.

Häkkäsen mukaan Eurooppa ja Suomi ovat haastavassa tilanteessa, sillä Yhdysvallat on siirtämässä painopistettään muun muassa indopasifiselle alueelle.

– Nato sinänsä vahvistuu, mutta on myös paljon uudenlaista toiminta- ja puhetyyliä. Amerikkalaisilla on uusia painopisteitä puolustuspolitiikassa, ja samaan aikaan Venäjä yhdessä Kiinan, Iranin ja Pohjois-Korean kanssa vahvistuvat, Häkkänen sanoo.

Yhdysvallat on kuitenkin yhä sitoutunut Natoon, ja liittolaisyhteistyöhön, Häkkänen sanoo.

Yhdysvaltojen pyrkimys vahvistaa sotilaallista ja taloudellista valta-asemaansa perustuu pitkälti yhteistyöhön liittolaismaiden kanssa. Siksi on myös Yhdysvaltojen omien intressien mukaista pysyä sitoutuneena Natoon.

– Otetaan rauhassa, Häkkänen rauhoittelee.

Häkkäsen mukaan Yhdysvallat on yhä selkeästi Naton selkäranka ja tukipilari, mutta etenkin Euroopan suurten maiden tulisi jatkossa vahvistaa omaa puolustustaan.

Yhdysvaltain kansallisen turvallisuuden strategian mukaan Eurooppa on menettänyt itseluottamuksensa, mikä näkyy selvimmin suhteessa Venäjään.