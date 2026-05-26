Eduskunta keskustelee täysistunnossa liiallisen alijäämän korjaamisesta. MTV Uutiset seuraa keskustelua tässä päivittyvässä artikkelissa.
Valtiovarainministeri Riikka Purran (ps.) mukaan Suomen talouden suhteen on syytä olla toiveikas.
– Taloustilannetta leimaa epävarmuus ja utuisuus, mutta toiveikkuutta on syytä korostaa. Taloutemme kasvaa pitkästä aikaa, Purra sanoi eduskunnassa tiistaina.
Eduskunta keskustelee parhaillaan täysistunnossa valtioneuvoston selonteosta liiallisen alijäämän korjaamisesta. Tilaisuus alkoi Riikka Purran esittelypuheenvuorolla.
– 10 miljardin sopeutus on tehtävä suorin leikkauksin tai veronkorotuksin, Purra jatkoi.
– Kymmeniin vuosiin tässä maassa ei ole saatu mitään merkittävää menojen kasvun taittumiseksi, Purra jatkoi.
"Talous ei voi hyvin"
Purran puheenvuoron jälkeen puhemies jakoi puheenvuoroja salissa oleville.
Kansanedustaja Ville Vähämäki (ps.) sanoi selonteon tekevän yhden asian täysin selväksi.
– Suomen julkinen talous ei voi hyvin. Avainkysymys on, elämmekö todellisuudessa vai toiveissa, Vähämäki sanoi.
Kansanedustaja Riitta Kaarisalo (sd.) antoi hallitukselle kipakkaa palautetta.
– Orpon hallitus tehtailee Suomen historian velkaennätyksiä, Kaarisalo sanoi.
– Hallitus on hokenut, että on pakko leikata, ja kun oikein kovasti leikataan ja poljetaan työntekijöiden oikeuksia, kasvu käynnistyy ja työpaikkoja syntyy, Kaarisalo jatkoi.
Kansanedustaja Mika Lintilä (kesk.) summasi puheenvuorossaan tilannetta.