Harri Syrjänen "kokkasi" lenkkimakkaraa muovipaketissa saunan kiukaalla.

Julkisuudesta ja TV:stä tuttu kokki Harri Syrjäsen julkaisema Instagram-julkaisu on herättänyt keskustelua turvallisesta ruoanlaitosta.

Syrjänen testaa videollaan, kuinka lenkki kypsyy myyntipaketissaan kiukaan päällä.

Syrjäsen videolla lenkkipaketti alkaa sulaa nopeasti kiukaan kiviä vasten.

HK varoittaa toimintatavasta Facebook-julkaisussaan.

Yhtiö kertoo julkaisussaan levinneestä videosta, jossa lenkki kuumennetaan muovipakkauksessaan saunan kiukaalla.

– Näin ei missään tapauksessa saa toimia. HK Sinisen Lenkin – tai yleisesti tuotteiden – kuumentaminen muovisissa myyntipakkauksissaan suoraan saunan kiukaalla aiheuttaa merkittävän paloturvallisuusriskin, yhtiö kertoo julkaisussaan.

Yhtiö kertoo, ettei tuotteen muovipakkausta ole suunniteltu kestämään kiukaan kuumuutta ja sulaessaan kiuaskiville pakkaus voi syttyä palamaan avoliekillä.

Videolla Syrjänen syö kiukaalla valmistamansa tuotteen. Yhtiön mukaan se ei ole suotavaa.

– Sulanut muovipakkaus voi pilata myös syötäväksi tarkoitetun tuotteen, yhtiö kirjoittaa.

Aiheesta kertoi aiemmin myös Iltalehti.