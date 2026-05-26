Poliisi kaipaa apua Espoossa toimivan epäillyn seksuaalirikollisen löytämiseksi.
Länsi-Uudenmaan poliisi pyytää vihjeitä liittyen seksuaalirikoksista epäiltyyn mieheen.
Miehen epäillään syyllistyneen useisiin seksuaalirikoksiin, joiden uhrit ovat tekijälle entuudestaan tuntemattomia nuoria naisia.
Poliisin mukaan epäillyt rikokset ovat tapahtuneet Espoossa.
Poliisin tämän hetken tietojen mukaan yhteistä tapauksille on, että epäilty on seurannut naisia, jotka ovat olleet matkalla kotiin julkisen liikenteen kulkuvälineillä Espoossa sijaitsevasta kauppakeskus Isosta Omenasta tai muualta metroradan varrelta.
Epäillyt rikokset ovat tapahtuneet naisten poistuttua esimerkiksi bussista. Tapahtuma-ajat ovat ajoittuneet pääosin myöhäisiltaan.
Esitutkinnan myötä miestä epäillään nyt useista rikoksista, jotka ovat tapahtuneet tämän ja viime vuoden aikana.
Viimeisin poliisin tiedossa oleva rikos tapahtui viime viikolla Niittykummussa.
Tutkinnassa olevia rikosnimikkeitä ovat muun muassa törkeä seksuaalinen kajoaminen, törkeä pahoinpitely, seksuaalinen ahdistelu ja raiskauksen yritys.
Rikosnimikkeet saattavat vielä tarkentua tutkinnan aikana.
Poliisi on julkaissut kuvia epäillystä hänen henkilöllisyytensä selvittämiseksi ja tämän tavoittamiseksi, sekä uusien rikollisten tekojen estämiseksi.
Henkilöä koskevat tiedot voi välittää poliisille soittamalla vihjenumeroon 0295 438 488 tai sähköpostilla vihjeet.lansi-uusimaa@poliisi.fi.
Poliisi pyytää myös henkilöitä, jotka ovat joutuneet tuntomerkkeihin sopivan henkilön ahdistelemaksi, mutta jotka eivät ole rikosilmoitusta tehneet, tekemään rikosilmoituksen.