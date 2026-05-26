Poliisi sai autovarkaan kiinni takaa-ajon jälkeen Vantaan Tikkurilassa.
Porsche varastettiin kuljettajalta kesken tankkauksen Helsingin keskustan lähellä Topeliuksenkadulla hieman ennen puolta päivää tiistaina.
Poliisi sai hälytyksen kello 11.37, ja varas oli kiikissä kello 11.54. 17 minuutin aikana varas oli ehtinyt kaahata Porschella ylinopeutta Helsingistä Vantaalle Tikkurilan lähelle. Takaa-ajon aikana yksi sivullinen ajoneuvo sekä poliisiauto vaurioituivat.
Poliisi epäilee miestä muun muassa ajoneuvon käyttövarkaudesta, törkeästä liikenneturvallisuuden vaarantamisesta ja rattijuopumuksesta.