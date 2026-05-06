Eduskunnassa keskustellaan tänään julkisen talouden suunnitelmasta lähivuosille. MTV Uutiset seuraa keskustelua, ja näyttää keskustelun suorana lähetyksenä.
Hallitus päätti kehysriihessään julkisen talouden suunnitelmasta vuosille 2027—2030, ja eduskunnassa käydään tänään keskustelu hallituksen antaman selonteon pohjalta kello 14 alkavassa täysistunnossa.
Keskustelun aluksi valtiovarainministeri Riikka Purra (ps.) pitää puheenvuoron, minkä jälkeen on vuorossa muiden puolueiden edustajien puheenvuoroja.
Julkisen talouden suunnitelman mukaan Suomen velkaantuminen jatkuu myös lähivuosina, ja valtio ottaa uutta velkaa ensi vuonna noin 13,2 miljardia euroa, ja vuonna 2030 jo 17,4 miljardia euroa.