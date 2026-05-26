– Tapauksen esitutkinta on kesken, eikä se etene ennen kuin perhe, eli asiassa osallisina olevat henkilöt, pystytään tavoittamaan ja kuulemaan, poliisi muistuttaa tiedotteessaan.

Vanhemmat ja lapset on etsintäkuulutettu. Poliisi korostaa, että jokainen havainto tai tieto perheen mahdollisesta olinpaikasta voi olla tärkeä.

Perheen konflikti viranomaisten kanssa kärjistyi kaksi vuotta sitten toukokuussa, kun perhe kaappasi lapsensa perhekodista ja katosi.

Poliisilla ei tällä hetkellä ole tietoa siitä, missä perhe voisi olla.

Perhe voi oleskella Suomessa tai ulkomailla. Poliisin tiedossa ei myöskään ole, ovatko perheenjäsenet yhdessä samassa paikassa vai ovatko he erillään toisistaan.