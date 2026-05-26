Poliisi jatkaa edelleen kaksi vuotta kateissa olleen Karfin perheen tapauksen tutkintaa. Poliisi pyytää tuoreessa tiedotteessa havaintoja yhä viranomaisilta piilottelevasta perheestä.
Perheen konflikti viranomaisten kanssa kärjistyi kaksi vuotta sitten toukokuussa, kun perhe kaappasi lapsensa perhekodista ja katosi.
Poliisi tiedotti valtakunnalliseen julkisuuteen sittemmin nousseesta tapauksesta ensimmäisen kerran kesäkuussa 2025.
Tommy ja Karoliina Karf.Kuva: Poliisi
Prheeseen kuuluvat vanhemmat Karoliina ja Tommy Karf sekä heidän lapsensa.
Vanhemmat ovat epäiltyinä rikoksista, ja käräjäoikeus on vanginnut heidät poissaolevina.
Vanhemmat ja lapset on etsintäkuulutettu. Poliisi korostaa, että jokainen havainto tai tieto perheen mahdollisesta olinpaikasta voi olla tärkeä.
– Tapauksen esitutkinta on kesken, eikä se etene ennen kuin perhe, eli asiassa osallisina olevat henkilöt, pystytään tavoittamaan ja kuulemaan, poliisi muistuttaa tiedotteessaan.
Satoja vinkkejä, ei läpimurtoa
Poliisi on saanut tapaukseen liittyen satoja vihjeitä. Suurin osa vihjeistä on tullut Suomesta, mutta muutamia vihjeitä on tullut myös ulkomailta.
Yksikään vihje ei ole toistaiseksi johtanut perheen löytymiseen.