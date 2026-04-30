Suomi saattaa joutua ongelmiin siksi, että se voi lähivuosina rikkoa niin sanotun EU:n tarkkailuluokan sääntöjä.

Valtiovarainministeriö arvioi Suomen talouden kasvavan kuluvana vuonna odotettua heikommin Lähi-idän kriisin takia. Tämän vuoden kasvuksi ennustetaan 0,6 prosenttia, kun vielä talvella ennuste oli 1,1 prosenttia.

Suomi on EU:n talouden tarkkailuluokalla ja on vaarana, että kaikkia läksyjä ei saada tehtyä.

Alan kielellä sanottuna, valtiovarainministeriö ennustaa, että Suomi ei pysy nykyisillä toimilla EU-komission liiallisen alijäämän menettelyssä asetetulla nettomenopolulla tulevina vuosina.

Polulta poikkeamisen vuoksi on vaarana, että Suomi ei saakaan lisäaikaa alijäämiensä kuriin laittamiseen.

– Jos lisää aikaa ei saataisi, pitäisi korjata välittömästi se alijäämä, eli jonkinlainen uusi päätös ja uudentasoiset kehotukset ja vaatimukset ryhtyä toimiin olisivat esillä.

– Näitä vaatimuksia EU voi vauhdittaa antamalla muun muassa sakkoja ja pidättämällä rakennerahastojen maksatuksia, sanoo EU- ja kansainvälisten asioiden sihteeristön päällikkö Marketta Henriksson valtiovarainministeriöstä.

Valtiovarainministeriö arvioi, että sopeutustoimia tarvitaan aiemmin ennakoitua enemmän.

Velkajarrutyöryhmä arvioi helmikuussa, ennen Lähi-idän kriisin kärjistymistä, että ensi vaalikaudella tarvitaan sopeutusta noin 8–11 miljardin euron edestä.

– Kyllähän fakta on se, että kun tilannekuva tällä tavalla heikkenee, niin tämä haarukka ikään kuin nousee ylöspäin. Mutta varmasti palataan näihin siinä vaiheessa, kun parlamentaarinen ryhmä itse lähtee työstämään taas tätä asiaa eteenpäin, sanoo valtiovarainministeriön ylijohtaja .