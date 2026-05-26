Näyttelijä Hannah Murray kertoo kirjassaan ajautuneensa sisälle eräänlaiseen terveyskulttiin.

Brittinäyttelijä Hannah Murray kertoo The Guardianin -lehden haastattelussa, että vuonna 2016 hän etsi apua huonoon oloonsa energiahoitajalta. Hän kamppaili tuolloin mielenterveysongelmien kanssa näyteltyään synkässä ja alastonkohtauksia sisältävässä elokuvassa.

Energiahoidoista saatu hyvä kokemus herätti hänen kiinnostuksensa vaihtoehtohoidoista ja energiahoitajansa johdolla hän otti osaa erilaisille kursseille. Niiden kautta hän sukelsi erään kultin sisäpiiriin. Murray ei nimeä kulttia, vaan puhuu "järjestöstä".

Roolistaan Game of Thrones sekä Skins -sarjoista tunnettu 36-vuotias Murray julkaisee muistelmateoksen, jossa hän kertoo näistä kauhukokemuksistaan.

The Make-Believe: A Memoir of Magic and Madness -nimisessä kirjassaan hän kertoo, että hän ajautui yhä pidemmälle sisälle kultin toimintaan. Pian hän oli sen sisäpiirissä.

Murray kertoo, että hänellä oli jo lapsena taipumus uskoa taikuuteen, koska hän rakasti Harry Potter -kirjasarjaa.

– Mielenkiintoisinta oli ajatus siitä, että tämän koko maagisen maailman voisi löytää aivan meidän maailmamme pinnan alta. Lapsena toivoin hartaasti, että se olisi totta.

Lopulta hänen osallistumisensa järjestön toimintaan johti viisipäiväiseen kurssiin lontoolaisessa hotellissa.

Kurssi puolestaan johti psykoottiseen jaksoon, jonka vuoksi Murray joutui viettämään 28 päivää sairaalassa. Myöhemmin hänelle diagnosoitiin kaksisuuntainen mielialahäiriö.