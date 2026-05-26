Ranskassa ainakin seitsemän ihmistä on kuollut liittyen helleaaltoon, joka on korventanut läntistä Eurooppaa tällä viikolla.
Kuolemantapauksista kertoivat tänään Ranskan viranomaiset. Heidän mukaansa viisi ihmistä kuoli hukkumalla, kun ihmiset suuntasivat uimarannoille hakemaan viilennystä.
Ranskassa rikottiin eilen toukokuun lämpöennätys, kertoi maan ilmatieteen laitos tänään.
Le Monde -lehden mukaan lämpötilat nousivat eilen 32–35 asteeseen suurimmassa osassa Ranskaa, ja lännessä lämpötilat nousivat korkeimmillaan 36 asteeseen.