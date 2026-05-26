Poliisi on vapauttanut Rauman henkirikoksen yhteydessä vangitun miehen. Lounais-Siomen poliisi kertoo asiasta tiedotteessa.
Naisen epäillään joutuneen henkirikoksen uhriksi yksityisasunnossa Raumalla 16. toukokuuta.
Tutkinnanjohtaja, rikoskomisario Kimmo Hiltula Lounais-Suomen poliisista kertoo, että aiemmin vangittu teosta epäilty mies on nyt vapautettu.
– Asiassa ei ole tullut vangitsemisen jälkeen esiin sellaista lisäselvitystä, jonka perusteella epäily vangittua henkilöä kohtaan olisi esitutkinnassa vahvistunut, mistä syystä poliisi on vapauttanut asiassa aiemmin viime viikolla syytä epäillä -kynnyksellä vangitun henkilön, Hiltula sanoo.
Poliisi on tehnyt tutkinnassa useita kuulusteluja sekä muita esitutkintatoimenpiteitä. Tapauksen esitutkinta jatkuu.