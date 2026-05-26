Leijonien kahden NHL-pelaajan toiminta MM-kisojen jäähyaition kameraa kohtaan ihmetyttää MTV Urheilun asiantuntijaa Karri Kiveä.
Suomi on edennyt MM-kisoissa voitosta voittoon, mutta siitä huolimatta turhautuminen on noussut pelaajilla ajoittain pintaan.
Lue myös: Huomasitko? Leijonien NHL-miehen toiminta ihastuttaa – erikoisuudella kova hinta: "Tuntui pahalta"
Karri Kivi poimi maanantaina Huomenta Suomen Leijonaraadissa esiin kaksi videota, joissa Aatu Räty ja Anton Lundell peittivät vuorollaan kameran pyyhkeellä. Kummankin pitäisi olla NHL:ssä pelanneina sinut jatkuvan kameravalvonnan kanssa.
Valmentajalle tuli välittömästi mieleen, ettei Leijonien tilanteessa olisi syytä tällaisille mielenilmauksille.
– En tykännyt. Jotenkin tämä raapaisi minua sillä tavalla, että hetkinen, tämä ei sovi, Kivi sanoi.
Myös tv-yhtiöillä ja MM-kisojen mediaoikeuksien haltijalla Infrontilla voi olla sanottavaa kameroiden peittämisestä.
Ari Vallin pohti syytä Rädyn ja Lundellin käytökselle.
– Luulen, että molemmat ovat vähän tuollaisia introverttejä, hiljaisempia kavereita, Vallin pohti.