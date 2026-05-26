SM-liigassa pelaava KooKoo on tehnyt kaksivuotisen sopimuksen puolustaja Arttu Pellin kanssa.
Pelli siirtyy KooKoo-paitaan Ilveksestä, jonka kanssa hän purki hiljattain sopimuksensa.
Pelli on syntynyt Kouvolassa, joten nyt edessä on paluu kotiin.
– Kun saimme tiedon, että Arttu on mahdollisesti vapautumassa sopimuksestaan, kiinnostuimme tilanteesta välittömästi. KooKoon kasvatin paluu seuraan tuntui luonnolliselta vaihtoehdolta ja lyhyen neuvotteluprosessin aikana kävi nopeasti selväksi, että myös Arttu halusi nimenomaan KooKooseen, KooKoon urheilujohtaja Antti Tuomenoksa toteaa tiedotteessa.
– Arttu tuo joukkueeseemme juuri niitä ominaisuuksia, joita haimme: hyvää liikettä, rightin puolen kätisyyttä, erikoistilanneosaamista ja kokemusta Liigasta. Lisäksi hänen vahvuutensa sopivat erinomaisesti meidän pelitapaamme, Tuomenoksa jatkaa.
29-vuotias puolustaja iski päättyneellä kaudella Ilveksessä 15 tehopistettä 44 ottelussa. Uransa parhaalla kaudella (2021-22) Pelli on tehnyt SM-liigassa 30 pistettä ja 12 maalia.
KooKoossa Pelli on viilettänyt edellisen kerran kaudella 2020-21. Kaiken kaikkiaan Pelli on pelannut SM-liigassa jo 560 ottelua.