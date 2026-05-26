Suomalaisten postiluukuista voi tulevaisuudessa kolahtaa opaskirja turvallisuusuhkiin varautumiseen.

Hallituksella oli tänään ylimääräiset neuvottelut ennen kaikkea drooniuhkiin varautumisesta.

Pääministeri Petteri Orpo (kok.) kertoo käynnistäneensä valmistelun mahdollisesta koteihin jaettavasta opaskirjasta.

– Tämä laitettiin valmisteluun ja arviointiin, käytännön toimintaohje, kirjanen, kodeille, Orpo kommentoi medialle kokouksen jälkeen.

Kyse ei olisi välttämättä vain drooniuhkaan liittyvästä oppaasta. Turvallisuusviranomaiset miettivät seuraavaksi, minkälaiset turvallisuusuhat opaskirjassa kannattaisi huomioida.

Jokaisen tulisi osata toimia

Droonivarautumiseen liittyvä keskustelu on käynyt vilkkaana sen jälkeen, kun Uudellemaalle annettiin toissa perjantaina vaaratiedote mahdollisesta vaarallisesta droonista.

Jos hallitus päättää opaskirjan toteuttamisesta, se on Orpon mukaan mahdollista tehdä nopeastikin.

Hallitus haluaa kiirehtiä myös varoitusjärjestelmää, jossa suoraan suomalaisten matkapuhelimiin voitaisiin lähettää vaaratiedote uhkatilanteissa.

– Tällä kaikella tähdätään siihen, että jatkossa jos tällainen tilanne tulee, jokainen ihminen jokaisessa kodissa tietää miten toimia. Jotta työpaikoilla tiedetään, miten toimitaan, kenen pitää lähteä töihin, mitkä on kriittisiä toimintoja joiden täytyy yhteiskunnassa pyöriä, Orpo sanoi.

Ruotsi on jakanut ohjepapereita

Turvallisuusarviointia mahdollista opaskirjaa varten tekevät erityisesti sisäministeriö ja pelastusviranomaiset, mutta mukana hankkeessa on myös muita ministeriöitä.

Sisäministeriö julkaisi verkkosivuillaan maaliskuun lopussa ohjeet suomalaisille droonihavaintojen varalta.