Pohjois-Karjalassa Heinävedellä matkustaja-alus on ajautunut kivikkoon Monikkaselällä.
Matkustaja-aluksessa oli onnettomuushetkellä 27 matkustajaa ja kaksi miehistön jäsentä. Loukkaantuneita ei ensitiedon mukaan ole.
Pelastuslaitos sai puoli kahdentoista maissa ilmoituksen kivikkoon ajautuneesta ja jumiin jääneestä matkustaja-aluksesta.
Tapahtumapaikka sijaitsee noin puolitoista kilometriä Valamon luostarista lounaaseen. Aluksessa ei ole vuotoja.
Ensimmäinen pelastuslaitoksen yksikkö on kohteessa. Laitoksen on määrä evakuoida matkustajat aluksesta.