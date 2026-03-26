Helsingin Maatullin koulupuukotuksesta epäiltyä 15-vuotiasta vaaditaan vangittavaksi.
Vangitsemiskäsittely alkaa tänään kello 14 Helsingin käräjäoikeudessa. MTV Uutiset seuraa vangitsemisistuntoa tässä artikkelissa.
15-vuotiaan pojan epäillään puukottaneen 14-vuotiasta poikaa Maatullin koulussa Helsingin Tapulikaupungissa maanantaina. 14-vuotias uhri oli vielä tiistaina sairaalahoidossa.
Maanantaina tilanne oli lähtenyt käyntiin siitä, että yksi 15-vuotias oli lyönyt nyrkillä toista 15-vuotiasta oppilasta. Tällä oppilaalla oli mukanaan teräase. Tappeluun oli tullut mukaan myös kolmas oppilas, joka oli 14-vuotias. Hän sai osuman teräaseesta yhdeltä 15-vuotiaalta.
Teräasetta käyttänyttä 15-vuotiasta epäillään tapon yrityksestä. Toista 15-vuotiasta epäillään pahoinpitelystä. MTV Uutisten tietojen mukaan tapon yrityksestä epäilty oli vaihtanut koulua Maatullin kouluun vasta vähän aikaa sitten.
Iltalehden mukaan puukotuksesta epäilty poika ehti paeta Tapulikaupungista noin neljän kilometrin päähän lähelle kotiaan. Poliisi ei kommentoi sitä, millä kulkuvälineellä poika liikkui.
Sosiaalisen median mukaan poika harrastaa joukkueurheilua.
