Itä-Helsingin tyttökopla herättää pelkoa: "Lapseni kaveri soitti ja kertoi, että sun lapsi on hakattu täysiä" 1:38 Katso videolta, miten nuoret kokevat ilmiön. Julkaistu 25 minuuttia sitten Leo Kirjonen leo.kirjonen@mtv.fi Itä-Helsingissä liikkuva nuorten tyttöjen porukka kylvää pelkoa. Helsingin Vuosaareen vuoden sisällä muuttanut Essi oli kahden tyttärensä sekä kavereiden ja heidän lastensa kanssa pelailemassa Nutassa eli Kallahden nuoristalossa. Essin nimi on muutettu hänen lapsensa henkilöllisyyden salaamiseksi. – Pelit loppuivat ja ulkona oli sen verran kylmä, niin päädyin lähtemään kotiin. Lapset halusivat jäädä vielä pihalle leikkimään kavereiden kanssa. Essi sai järkyttävän puhelun noin 40 minuutin kuluttua. – Lapseni kaveri soitti ja kertoi, että sun lapsi on hakattu täysiä. Äiti kertoo juosseensa paikalle nopeasti ja selvisi, että 12-vuotiasta tyttöä oli lyöty kasvoihin nyrkillä sekä pieksetty kepillä päähän sekä selkään. – Nenästä vuosi ihan verta. Essin tyttären ylähuuleen nenän alle tuli myös verta vuotava haava. Myös hänen toinen 10-vuotias tyttärensä oli paikalla pelaamassa olleiden viiden kaverin kanssa.





Lasten päälle käyneet lapset olivat saman ikäluokan tuntemattomia tyttöjä. Essin tyttäret kavereineen pääsivät kuitenkin pakoon tilanteesta, kun äiti oli päässyt paikalle.

– En löytänyt sitä porukkaa enää, äiti kertaa tapahtumia.

Tapahtumat sattuivat Vuosaaren kauppakeskus Columbuksen lähettyvillä ja ympäröivien talojen asukkaat onnistuivat myös kuvaamaan tapahtumia. Essi soitti paikalle poliisin ja teki rikosilmoituksen sekä toimitti lapsensa sairaalaan tarkastukseen.

Äidille neuvottiin, että traumaattisen kokemuksen jälkeen lapsen kanssa voi pysyä kotona parin päivän ajan.

– Häntä pelotti tosi paljon ja pikkusiskokin jäi kotiin pariksi päiväksi. Pikkusisko oli nähnyt lyönyttä tyttöä pari kertaa ulkona, eikä uskaltanut mennä ulos.

Äiti kertoo tyttärensä valittaneen myös huimausta ja pääkipua tapahtumien jälkeen.

– Tyttö heräsi yöllä painajaiseen, että joutui uudestaan hakatuksi, äiti kertoo.

Lapset eri koulusta

Essi kertoo kuulleensa myös muilta vanhemmilta, että hänen lapsensa kimppuun käyneet tytöt olisivat pelotelleet myös muita alueen lapsia.

Helsingin Vuosaaressa on syksyn aikana kouluissa ja perheiden keskuudessa keskusteltu 10 –12-vuotiaiden nuorten tyttöjen harjoittamasta väkivallasta ja häiriökäyttäytymisestä.

Nuoret viettävät usein aikaa kauppakeskus Columbuksen lähistöllä. Siitä on lyhyt matka esimerkiksi suositulle uimarannalle tai suojeltuihin luonnonmaisemiin.

Kauppakeskuspäällikkö Jenna Vehka-aho kertoo MTV:lle, ettei kauppakeskuksessa ole havaittu viime aikoina häiriökäyttäytymistä.

– Columbuksessa työskentelee oma nuorten järjestyksenvalvoja, ja pyrimme ennakoiden ja keskustellen käymään nuorten kanssa erilaisia tilanteita läpi, Vehka-aho kirjoittaa.

Äidin mukaan häiriköineet lapset eivät käy samaa koulua omien lastensa kanssa. Essin lapset käyvät Aurinkolahden koulua.

Koulun rehtori Erja Ursin kertoo yleisellä tasolla, että lasten harjoittamasta väkivallasta on keskusteltu koulussa henkilökunnan sekä vanhempien kanssa.

– Joukkotappeluita tai sellaisia ei koulussa ole ollut. Yleisesti voi todeta, että sellainen yleinen yhteisen omaisuuden piittaamattomuus, nimittely ja ilkeily, niin sellaista esiintyy.

Tarvittaessa koululle on soitettu myös poliisi, Ursin kertoo.

"Eipä tunnu olevan mitään hyötyä poliisista"

Rehtorin mukaan poliisi käy säännöllisesti puhumassa eri vuosiluokille yleisesti ja yhteistyö on toiminut.

Eräs opettajista kertoo, että koulussa ilkivalta on lisääntynyt. Tilanteita, joissa joku lapsista kuvaa tilannetta, jossa joukko kiusaa tai pahoinpitelee yhtä lasta. Tappeluita ei opettajan mukaan koulussa ole ollut, sillä opettajat valvovat myös välitunneilla.

Opettajan mukaan koulussa on äärimmäisen rajoitetusti keinoja puuttua etenkin vapaa-ajalla tapahtuviin tekoihin.

– Mutta eipä tunnu olevan mitään hyötyä poliisista tai lastensuojelusta, opettaja toteaa.

Oikeuspsykologi ja Husin psykiatrian linjajohtaja Jan-Henry Stenberg kertoi MTV:n haastattelussa kesällä, että merkkejä nuorten harjoittamasta performatiivisesta väkivallasta on merkkejä yhteiskunnassa.

– Erotuksena impulsiivisesta tunnepitoisesta väkivallasta performatiivinen väkivalta on harkittu, kylmemmän väkivallan laji. Siinä järjestetään näytös, jossa jotakuta jollain tavalla nöyryytetään ja itsestä tehdään tilanteen hallitsija, Stenberg kuvaili tuolloin.

Poliisi epäilee saman tyttöporukan liikkuvan laajemmalla

Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen mukaan nuorten välisen väkivallan eri muodot ovat vähentyneet viime vuosikymmeninä. Samaan aikaan yhteiskunnassa on nähty merkkejä vakavan väkivallan lisääntymisestä.

Lasten tekemiä väkivaltarikoksia ja tekoja näkee harmillisen usein uutisotsikoissa.

Ida Helminen Helsingin poliisin rikostutkintayksiköstä kertoo, että Itä-Helsingin alueella on jätetty ”useita rikosilmoituksia, jotka ainakin jossain määrin sopivat kuvaukseen”.

– Poliisi epäilee, että sama porukka liittyisi näihin useisiin juttuihin Itä-Helsingin alueella. Kokonaisuuden selvitys on poliisilla käynnissä.

Tilanteen tekee vaikeaksi sen, että tekijät ovat vasta lapsia.

Myös MTV:n haastattelema Essi on ymmällään tilanteesta.

– Vaikka lapsi on tehnyt mitä pahaa ja hakannut ja lyönyt, niin mitä sitten? Mitä me voimme tehdä? äiti kysyy.

Nyt 35-vuotias äiti on ottanut töistä vapaata, jotta on voinut saada omille ja lähipiirin lapsille turvallisen tilan tehdä lapsille mieluisia asioita.

– Lapset haluavat kuitenkin pitää keskenään kivaa ja olemme käyneet nyt yhdessä muiden lasten kanssa katsomassa kirjastossa leffaa ja pyörimässä kauppakeskuksessa.

– Haluan, että kaikilla lapsilla on turvallista olla, äiti kertoo.

Selvityksissä on käynyt ilmi, että Essi voisi hakea esimerkiksi vahingonkorvausta tyttärensä vahinkoihin, mutta muutamasta satasesta ei kuitenkaan ole apua. Vaikka keholliset ruhjeet olivat onneksi lieviä, henkinen puoli ja pelko sitäkin suurempia.

Poliisi kertoo MTV:lle, ettei aiheesta pysty kommentoimaan, koska osalliset ovat lapsia.

– Koska asian selvittely on parhaillaan menossa ja mahdolliset osalliset ovat alle 15-vuotiaita, emme valitettavasti pysty kertomaan asiasta enempää, poliisista kerrotaan.

Aseman Lapset ry:n mukaan rikos voi olla oire hädästä. Nuoren käytöstä voi selittää myös lähiyhteisön oireilu tai esimerkiksi oppimisen- ja tarkkaavaisuuden vaikeudet.