Ruotsin suurin vankila valmistautuu ottamaan vastaan laitoksen 60-vuotisen historian ensimmäiset lapsivangit. Rikosoikeudellinen alaikäraja saattaa laskea pian 13 vuoteen.
Muutaman viikon kuluttua Kumlaan, tiukasti vartioituun Keski-Ruotsin vankilaan, odotetaan poikkeuksellisen nuoria vankeja, uutisoivat muun muassa TV4, Ruotsin rikosseuraamuslaitos ja The Guardian.
Ruotsin parlamentti on jo hyväksynyt suunnitelman, jonka mukaan vakavista rikoksista tuomitut 15–17-vuotiaat suorittavat rangaistuksensa vankilassa.
Maan rikosseuraamuslaitoksen, Kriminalvårdenin, mukaan maan kuudessa vankilassa valmistellaan erityisten lasten- ja nuoriso-osastojen perustamista. Osastoja on perustettu Högsbon, Kumlan, Rosersbergin, Sagsjönin, Skenäsin ja Ystadin vankiloihin.
Suunnitelma astuu laillisesti voimaan heinäkuussa. Sen myötä ruotsalaisvankiloissa asuu jatkossa myös lapsia.
Kesäkuussa parlamentin odotetaan äänestävän myös rikosoikeudellisen vastuun alaikärajan laskemisesta 15 vuodesta 13 vuoteen rikoksissa, joista seuraa vähintään neljän vuoden vankeusrangaistus.
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Epätoivoinen ratkaisu jengirikollisuuteen?
Kaiken taustalla on viime vuosina järkyttävällä tavalla Ruotsissa lisääntynyt jengirikollisuus ja edellä mainituilla lakimuutoksilla etsitään nyt ratkaisuja synkkään ja epätoivoiseen tilanteeseen.