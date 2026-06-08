Ruotsissa valmistaudutaan ensimmäisiin lapsivankeihin – taustalla karu syy

Kaiken taustalla on viime vuosina järkyttävällä tavalla Ruotsissa lisääntynyt jengirikollisuus ja edellä mainituilla lakimuutoksilla etsitään nyt ratkaisuja synkkään ja epätoivoiseen tilanteeseen.

Maan rikosseuraamuslaitoksen, Kriminalvårdenin, mukaan maan kuudessa vankilassa valmistellaan erityisten lasten- ja nuoriso-osastojen perustamista. Osastoja on perustettu Högsbon, Kumlan, Rosersbergin, Sagsjönin, Skenäsin ja Ystadin vankiloihin.

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"Mielestäni se ei ole hyvä idea"

– Mielestäni se ei ole hyvä idea, mutta sillä ei ole merkitystä. Asia on päätetty ja meidän on huolehdittava siitä, että lapsilla on täällä mahdollisimman hyvät olosuhteet. Yhteiskunnan kannalta on erittäin tärkeää, että onnistumme tässä, The Guardianin haastattelema Kumlan vankilanjohtaja Jacques Mwepu summaa.