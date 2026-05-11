Poliisi epäilee mopoilijaa liikenneturvallisuuden vaarantamisesta.
Poliisin mukaan onnettomuus tapahtui mopoilijan ajettua sivutieltä päätietä ajaneen henkilöauton eteen lauantaina Juuassa. 12-vuotias mopoilija kuoli onnettomuudessa. Henkilöautossa olleet neljä henkilöä eivät loukkaantuneet tilanteessa.
Poliisi ei epäile, että päihteillä olisi ollut vaikutusta asiaan.
Tapahtumapaikalla on ollut teknisen tutkinnan mukaan näköesteinä puustoa sekä maanmuotoja, joilla on voinut olla vaikutusta onnettomuuden syntyyn.