Hyundain Thierry Neuville palasi voittokantaan Portugalin MM-rallissa, kun belgialainen nappasi kauden ensimmäisen voittonsa Toyotan epäonnen siivittämänä.

Toyotan Sebastien Ogier ja Sami Pajari olivat vielä tiukasti mukana voittotaistelussa rallin toiseksi viimeiselle erikoiskokeelle asti, mutta molemmat kärsivät rengasrikot toiseksi viimeisellä erikoiskokeella ja putosivat kärjen kyydistä.

Vaikka Neuvillen voitto tuli osittain kilpailijoiden ongelmien kautta, Hyundai osoitti Portugalissa selvästi aiempaa vahvempaa vauhtia. Neuville koki, että tallin suorituskyky mahdollisti nyt aidosti taistelun kärjessä koko viikonlopun ajan.

– Tämän voi tehdä vain silloin, kun auto toimii. Silloin itseluottamus ja tunne ovat kohdallaan. Muuten se ei ole mahdollista, Neuville sanoi.

Neuville muistutti, että kauden aikana myös lähtöpaikkaedut voivat kääntyä Hyundain puolelle. Toistaiseksi lähtöpaikkojen tuomista eduista ovat saaneet nauttia vain Toyota-kuljettajat.

– Jossain vaiheessa meilläkin on etua lähtöpaikasta. Emme voi ajaa koko vuotta sateessa, Neuville sanoi.

Hyundai osoitti suorituskykynsä parantuneen varsinkin soralla, mutta asvaltilla Neuville ei odota vielä mitään merkittävää muutosta tapahtuvaksi.

– Japani tulee olemaan vaikea kilpailu, mutta toivottavasti kuivemmissa oloissa olemme vahvoja. Jos haluaa olla jatkuvasti kärjessä, tarvitsee parhaan paketin. Tällä hetkellä Toyotalla on paras kokonaisuus, ja heillä on enemmän autoja mukana kuin meillä. Uskon kuitenkin, että joissakin kilpailuissa pystymme taistelemaan voitosta jatkuvasti, kuten täällä Portugalissa.