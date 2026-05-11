Kallas näkee Putinin yrittävän saada edustajansa Ukraina-neuvotteluiden kummallekin puolelle.
EU:n ulkoasioiden korkea edustaja Kaja Kallas torjuu Venäjän ehdotuksen siitä, että Saksan entinen liittokansleri Gerhard Schröder nimitettäisiin unionin edustajaksi Ukraina-neuvotteluihin. Kallas kommentoi asiaa toimittajille ennen EU:n ulkoministerien kokousta Brysselissä.
Venäjän presidentti Vladimir Putin ehdotti Schröderiä rooliin lauantaina voitonpäivän juhlallisuuksien yhteydessä.
Kallas sanoo, että on selvää, miksi Putin haluaa Schröderin neuvottelijaksi. Tällöin Putin istuisi Kallaksen mukaan molemmilla puolilla neuvottelupöytää.
Saksan entinen liittokansleri Gerhard Schröder kuuluu presidentti Putinin lähipiiriin, eikä hän ole katkaissut välejään Venäjään Kremlin aloittamasta hyökkäyssodasta huolimatta.
1:46Venäjällä vietettiin voitonpäivä tavallista vaatimattomammin menoin.