Osa löytyi tekopaikan lähistöltä.
Poliisi tiedotti aiemmin Tampereella Kuninkaankadulla vahingoitetusta Tietäjälintu-veistoksesta, jonka yläosa oli viety. Nyt veistoksen osa on löytynyt vahingoittuneena kansalaisen ilmoituksen perusteella, kertoo Sisä-Suomen poliisi tiedotteessan.
Poliisi kaipaa yhä vihjeitä patsaan vahingoittamiseen liittyen ajalta 30.4.–4.5. Vihjeitä voi ilmoittaa sähköpostitse osoitteeseen vihjeet.sisa-suomi@poliisi.fi.
Poliisi tutkii asiaa törkeänä vahingontekona. Tekijä tai tekijät eivät ole toistaiseksi poliisin tiedossa.
Veistoksen arvo kymmeniä tuhansia
Vahingoitettu patsas on Ukri Merikannon graniitista tehty Tietäjälintu-veistos. Poliisin mukaan veistoksen arvo on noin 65 000 euroa.
Tampereen taidemuseon tiedoissa Tietäjälintua kuvaillaan muotokieleltään lintua muistuttavaksi abstraktiksi graniittiveistokseksi.
Teoksen lahjoitti Tampereen kaupungille Tamperelainen-lehti 60-vuotisjuhliensa kunniaksi. Lintuaiheen kerrotaan olleen Ukri Merikannon tuotannossa toistuva teema.