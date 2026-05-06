Etelä-Afrikan mukaan risteilyaluksella kuolemiin johtanut hantavirus tarttui ihmisestä ihmiseen.
Sveitsin hallitus kertoo, että maassa hoidetaan tällä hetkellä yhtä hantaviruksen saanutta potilasta.
Miestä hoidetaan maan suurimmassa kaupungissa Zürichissä. Sveitsin hallituksen mukaan hantavirus ei muodosta tällä hetkellä uhkaa Sveitsin väestölle.
Etelä-Afrikan mukaan risteilyaluksella kuolemiin johtanut hantavirus tarttui ihmisestä ihmiseen. Asia selvisi evakuoidusta matkustajasta otetuista alustavista testituloksista, kertoi maan terveysministeri. Hänen mukaansa viruskanta on jo tunnettu.
Lue myös: Leviääkö hantavirus? WHO etsii virusristeilijällä sairastuneen kanssa lentäneitä
Sveitsin potilas oli aiemmin matkustajana aluksessa, jossa tapahtui useita hantavirustartuntoja. Risteilyaluksella olleilla on vahvistettu kaksi hantavirustapausta, minkä lisäksi viittä tapausta epäillään. Kolme näistä seitsemästä on kuollut.
Kap Verden edustalle ankkuroituna ollut alus on viime tiedon mukaan ollut matkalla Teneriffalle. Kaksi hoitoa tarvitsevaa ihmisiä on kerrottu evakuoitavan Alankomaihin.
Terveysministeri Aaron Motsoaledi kertoi Etelä-Afrikan parlamentin komitealle, että Andes-viruskanta on tunnettu ja sellainen, joka tarttuu ihmisen välityksellä.
Hantavirus tarttuu ihmisestä ihmiseen vain harvoin. Maailman terveysjärjestö WHO:n mukaan yleisimmin tarttuminen vaatii sen, että on kosketuksissa jyrsijöiden virtsaan, ulosteeseen tai sylkeen.