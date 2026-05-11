Ovatko datakeskukset turhia sähkösyöppöjä vai Suomen uusi talousveturi?

Suomeen nousee nyt kovalla vauhdilla uusia datakeskuksia. Vauhti ei ota taantuakseen tulevaisuudessakaan, sillä suunnittelupöydillä makaa lisää datakeskusprojekteja toteutettaviksi.

Mitä hyötyä datakeskuksista on Suomelle ja miten se näkyy valtiontaloudessa? Kuinka paljon yksi datakeskus ylipäätänsä syö sähköä?

Illan Asian ytimessä -ohjelmassa asiasta ovat keskustelemassa Finnish Data Center Association ry:n (FDCA) eli Datakeskusyhdistyksen toiminnanjohtaja Antti Poikola sekä Verohallinnon pääjohtaja Markku Heikura.

Heikura on ollut viime aikoina yksi äänekkäimmistä datakeskusten kritisoijista. Heikuri totesi viime viikolla, että keskukset tuottavat Suomelle todellisuudessa vähän verotuloja ja sitä kautta ne ovat yhteiskunnalle hyödyttömiä.

