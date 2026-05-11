Maajussille morsian: Kaikki tarinat -ohjelmasta tutut Tuomas ja Jonna ovat saaneet perheenlisäystä.

Maajussille morsian: Kaikki tarinat -ohjelmasta toisensa löytäneet Tuomas ja Jonna kertovat iloisia uutisia MTV Uutisille. Pariskunnalle on syntynyt poikavauva.

– Kyllä se pitää paikkansa. Aprillipäivänä lapsemme syntyi, Tuomas kertoo.

Hän kertoo, että perheenlisäyksen myötä arki on mennyt täysin uusiksi.

– Kivasti on mennyt. Kyllä tässä opetellaan sellaista uutta perhearkea nyt, kun on kokonaan uusi ihminen tullut tähän meidän arkeemme. Koko ajan opimme uutta, Tuomas iloitsee.

Tuomas kertoo, että tuleva kesä menee tiiviisti perheen parissa.

Kaksikon rakkaus eteni ohjelmassa vauhdikkaasti ja pian kuvausten jälkeen Jonna muutti Tuomaksen luo. Marraskuussa 2025 Tuomas kertoi MTV:n haastattelussa tunteneensa Jonnaa kohtaan rakkautta ensisilmäyksellä. Samaisessa haastattelussa hän kertoi, että pariskunnalla oli haaveena yhteinen lapsi.

Vauvauutisesta kertoi ensimmäisenä Seiska.