Hantavirusaluksen evakuaatio-operaation yhteydessä sattui kuolemantapaus Teneriffalla.
62-vuotias kansalliskaartin poliisi menehtyi ilmeisesti sydänkohtaukseen toimittaessaan virkaa tehtävässä, jossa autettiin matkustajia maihin MV Hondiukselta Granadilla de Abonan satamassa Teneriffalla eilen sunnuntaina.
Aiheesta uutisoivat muun muassa Canarian Weekly ja La Provincia.
Poliisi oli romahtanut maahan ja menehtynyt siitä huolimatta, että paikalla jo ollut ensiapuhenkilöstö oli aloittanut elvytyksen välittömästi.
Tapaus sattui lähellä esikuntatelttaa, jonka kansalliskaarti oli pystyttänyt teollisuussataman laiturille.
Menehtynyt oli ollut päivystämässä operaation johtokeskuksessa.