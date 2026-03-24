Suomi liittyy Yhdysvaltain johtamaan ohjelmaan, jonka tavoitteena on vauhdittaa pienydinreaktoriteknologian vastuullista käyttöönottoa ja vahvistaa energianhuoltoa. Yhdysvaltojen mukaan Suomi antaa tukea ja asiantuntemusta ohjelman hankkeisiin.

Suomi liittyy Yhdysvaltojen johtamaan FIRST-ohjelmaan (Foundational Infrastructure for Responsible Use of Small Modular Reactor Technology). Yhdysvaltain mukaan Suomi lähtee mukaan "contributing partner" -kumppanina.

Asiasta kertovan Yhdysvaltain suurlähetystön tiedotteen mukaan kyseessä on merkkipaalu maiden siviiliydinenergia-alan yhteistyössä. Sen tavoitteena on edistää energianhuoltoa sekä vauhdittaa edistyneen ydinenergian käyttöönottoa Euroopassa ja muualla.

Ohjelmaa johtaa Yhdysvaltain ulkoministeriön asevalvonnan ja ydinsulkupolitiikan yksikkö (Bureau of Arms Control and Nonproliferation). Yhdysvaltain mukaan FIRST on ulkoministeriön "lippulaivaohjelma", jolla viedään käytäntöön edistyneitä ydinreaktoriteknologioita koskevat linjaukset.

FIRST-ohjelman kerrotaan tekevän yhteistyötä yli 50 maan kanssa. Tavoitteena on auttaa maita siviiliydinenergiaa ja pienreaktoreita (SMR) harkitsevia maita toteuttamaan hankkeita ydinturvallisuuden, -turvan ja ydinsulun vaatimusten mukaisesti ja linjassa Kansainvälisen atomienergiajärjestön IAEA:n ohjeiden kanssa.

Yhdysvaltojen mukaan "contributing partner" -roolissa Suomi kuuluu samaan ryhmään muun muassa Iso-Britannian, Argentiinan, Japanin, Etelä-Korean ja Kanadan kanssa. Kumppanimaiden kerrotaan tarjoavan ohjelmalle asiantuntemusta, rahoitusta ja muuta tukea.

