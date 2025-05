Helsingin käytöstä poistettuun hiilivoimalaan rakennetaan pienydinvoimalan pilottilaitos

Helen julkistaa omat laitospaikkavaihtoehtonsa tämän vuoden aikana.

Suomalainen teknologiayhtiö Steady Energy rakentaa pienydinvoimalan pilottilaitoksen Helsingin Salmisaareen. Laitos tulee käytöstä poistetun Salmisaari B -hiilivoimalan turbiinihalliin, jonka Helsingin energiayhtiö Helen on vuokrannut Steady Energylle vuoteen 2028 asti.

Testattava laitos vastaa kooltaan yhtiön LDR-50-reaktorimoduulia, mutta sen sisällä ei ole ydinpolttoainetta. Ydinpolttoainesauvojen sijasta pilottivoimalaan asennetaan sähkövastus, jonka avulla koelaitos tuottaa sähköä Helsingin kaukolämpöverkkoon noin kuuden megawatin teholla.

Yksittäinen LDR-50-moduuli on hankkeen verkkosivujen mukaan noin bussin kokoinen.

– Koelaitoksella on tarkoitus osoittaa, että pienreaktori voidaan toteuttaa markkinaehtoisesti, kannattavasti ja ilman tukiaisia, sanoi Steady Energyn toimitusjohtaja Tommi Nyman tiedotteessa.

Pilottilaitoksella on määrä osoittaa Steady Energyn pienydinvoimateknologian kypsyys ja turvallisuus. Rakentaminen alkaa loppuvuonna.

5:12 Pienydinvoimaloiden tarkoituksena olisi tuottaa ennen kaikkea lämpöä, mutta voimala pystyisi myös sähköntuotantoon.

Salmisaareen uusi aika

– Koelaitos on toteutuessaan erittäin konkreettinen askel pienydinvoiman etenemiselle, ja on symbolisesti mahtavaa, että se tehdään juuri kivihiilen käytön päättäneessä Salmisaaressa. Koelaitoksen sijainti on myös omiaan tukemaan ydinenergiaohjelmaamme, kun pääsemme omalla tontillamme tarkastelemaan pienydinreaktorin kehittämistä, kiitteli Helenin toimitusjohtaja Olli Sirkka tiedotteessa.

Helen käynnisti viime syksynä oman ydinenergiaohjelman. Sen tavoitteena on rakentaa joko sähköä ja lämpöä tuottava yhteistuotantolaitos tai kaukolämpöä tuottava lämpölaitos polttamattoman energiantuotannon saavuttamiseksi 2030-luvulla.

Yhtiö kertoo, että tällä hetkellä ohjelma arvioi liiketoimintamalleja, kartoittaa potentiaalisia laitospaikkoja pääkaupunkiseudulla ja valmistelee laitostoimittajan valintaa. Sopiviksi tunnistetuista sijoituspaikoista on määrä kertoa tämän vuoden aikana. Laitostoimittajan valinta tapahtuu myöhemmin.

0:20 VIDEO: Kivihiilen käyttö Suomessa päättyi.