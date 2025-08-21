Vattenfall alkaa investoida ydinvoiman pienreaktoreihin

Ruotsalainen energiayhtiö Vattenfall alkaa investoida SMR- eli pienreaktoreihin tulevassa ydinvoiman laajennuksessaan. Yhtiö kertoo asiasta torstaina lehdistötiedotteessa.
Prosessi uuden ydinvoiman mahdollistamiseksi jatkuu joko amerikkalaisen GE Vernovan tai brittiläisen Rolls-Roycen kanssa. Vattenfall valitsee yhtiöistä toisen lopulliseksi toimittajaksi.
Molemmat yhtiöt valmistavat pienreaktoreita.
– Onnistunut hanke luo pohjan myös ydinvoiman jatkokehitykselle. Tarkastelemme jo seuraavaa askelta uusien reaktorien rakentamiseksi Ringhals 1:een ja 2:een, sanoo Vattenfallin toimitusjohtaja Anna Borg tiedotteessa.
Vattenfall suunnittelee joko viiden tai kolmen reaktorin projektia, minkä kokonaisteho on 1 500 megavolttia.