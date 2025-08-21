Vattenfall alkaa investoida ydinvoiman pienreaktoreihin

Ringhalsin ydinvoimala Varbergissa, Ruotsissa.
Ringhalsin ydinvoimala Varbergissa, Ruotsissa. Uusi ydinvoiman laajennushanke aiotaan rakentaa Ringhalsin voimala-alueelle.Vattenfall / Annika Örnborg
Julkaistu 18 minuuttia sitten

MTV UUTISET – STT

Ruotsalainen energiayhtiö Vattenfall alkaa investoida SMR- eli pienreaktoreihin tulevassa ydinvoiman laajennuksessaan. Yhtiö kertoo asiasta torstaina lehdistötiedotteessa.

Prosessi uuden ydinvoiman mahdollistamiseksi jatkuu joko amerikkalaisen GE Vernovan tai brittiläisen Rolls-Roycen kanssa. Vattenfall valitsee yhtiöistä toisen lopulliseksi toimittajaksi. 

Molemmat yhtiöt valmistavat pienreaktoreita.

– Onnistunut hanke luo pohjan myös ydinvoiman jatkokehitykselle. Tarkastelemme jo seuraavaa askelta uusien reaktorien rakentamiseksi Ringhals 1:een ja 2:een, sanoo Vattenfallin toimitusjohtaja Anna Borg tiedotteessa.

Vattenfall suunnittelee joko viiden tai kolmen reaktorin projektia, minkä kokonaisteho on 1 500 megavolttia.

Lue myös: Helsinkiin rakennetaan pienydinvoimalan pilottilaitos

Lisää aiheesta:

Helsinkiin rakennetaan pienydinvoimalan pilottilaitosUutta tietoa Fortumin ydinvoimasuunnitelmista SuomessaFortum kiinnostunut pienydinvoimaloista – "Haasteet ovat hyvin tiedossa"Presidentti Macron: Ranskan alkaa jälleen rakentaa uusia ydinvoimaloitaBritannia keskeytti huolta aiheuttaneen ydinvoimalahankkeen – Suomen tapaus esilläVattenfall harkitsee ydinvoimaloidensa aikaistettua sulkemista Ruotsissa
YdinvoimaEnergiaUlkomaat

Tuoreimmat aiheesta

Ydinvoima